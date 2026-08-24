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کد خبر: ۳۳۶۶۸۸
تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
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عزم جدی فرهنگ و ارشاد فارس برای ارتقای شاخص‌های فرهنگی فسا

  شيراز- خبرنگار كيهان: 
در راستای برنامه‌ریزی رویدادهای کلان فرهنگی شهرستان‌های استان، نشست هماهنگی و بررسی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان فسا با حضور جمشید رضایی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و نیره محمدی، رئیس گروه فرهنگی این اداره‌کل، فرماندار ویژه، رئیس شورای شهر و مدیران اداری شهرستان در محل فرمانداری فسا برگزار شد.
در این نشست که با هدف برنامه‌ریزی برای دو رویداد مهم «نامزدی فسا به عنوان پایتخت کتاب ایران» و برگزاری «کنگره ملی فرهنگی - ادبی ایلماه» (کنگره ملی شاعران ایلات و عشایر ایران) تشکیل شد، جمشید رضایی ضمن تأکید بر پتانسیل‌های غنی فرهنگی و ادبی این شهرستان، اظهار داشت: شهرستان فسا دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه ادبیات و کتابخوانی است که می‌تواند با برنامه‌ریزی عملیاتی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرائی و نهادهای مردمی، مسیر رسیدن به عنوان پایتخت کتاب ایران را با موفقیت طی کند.
معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: مدیریت فرهنگی استان فارس آمادگی کامل دارد تا با مشارکت اهالی فرهنگ، نویسندگان و انجمن‌های ادبی، بستر لازم برای تقویت جایگاه فسا در شاخص‌های کشوری را فراهم آورد.
در ادامه این جلسه، نیره محمدی، رئیس گروه فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، نیز با اشاره به اهمیت مشارکت حداکثری دستگاه‌های شهرستانی، ضمن تشریح  فرآیند اجرائی پروژه پایتختی کتاب‌، خواستار تدوین یک نقشه راه منسجم و عملیاتی برای اجرای این رویدادها شد و بر نقش کلیدی انجمن‌های فرهنگی در تحقق اهداف توسعه فرهنگی شهرستان تأکید کرد.
در حاشیه این سفر، جمشید رضایی و نیره محمدی با حضور در سالن سینما یاس فسا، با جمعی از هنرمندان انجمن نمایش دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست صمیمانه، ضمن تقدیر از تلاش‌های جامعه هنری شهرستان، بر ضرورت نقش‌آفرینی انجمن‌های فرهنگی و هنری در اجرای برنامه‌های پایتخت کتاب و بهره‌گیری از توان هنرمندان برای ترویج فرهنگ مطالعه در سطح جامعه تأکید شد.

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