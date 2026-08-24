کد خبر: ۳۳۶۶۸۷
تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
افتتاح کلینیک ناباروری بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر
بابلسر- خبرنگار کیهان:
طی مراسمی با حضور مسئولین استانی، شهرستانی و خیرین حوزه سلامت، کلینیک ناباروری بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این کلینیک که در زمینی به مساحت ۲۲۵ مترمربع احداث شده است با ۶ میلیارد تومان اعتبار در ساخت بنای کلینیک توسط خانواده خیر نیکوکار مرحومه زینب سلیمدُخت و با ۸ میلیارد تومان اعتبار در تامین تجهیزات، توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران به بهرهبرداری رسید.