افتتاح کلینیک ناباروری بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر

بابلسر- خبرنگار کیهان:

طی مراسمی با حضور مسئولین استانی، شهرستانی و خیرین حوزه سلامت، کلینیک ناباروری بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این کلینیک که در زمینی به مساحت ۲۲۵ مترمربع احداث شده است با ۶ میلیارد تومان اعتبار در ساخت بنای کلینیک توسط خانواده خیر نیکوکار مرحومه زینب سلیم‌دُخت و با ۸ میلیارد تومان اعتبار در تامین تجهیزات، توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران به بهره‌برداری رسید.