ساخت بیش از ۱۲ هزار کیلومتر راهآهن بزرگراه و آزادراه در کشور
اهواز- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راهآهن، بزرگراه و آزادراه در کشور در حال ساخت است.
هوشنگ بازوند در شهرستان اندیمشک با اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبر شهید انقلاب برای توسعه زیرساختهای حملونقل در کشور افزود: تقویت زیربناهای حملونقل کشور اولویت کلیدی وزارت راه است.
وی با اشاره به اینکه جنگ کنونی اهمیت کریدورها را نمایان کرد و تکمیل کریدورها، به طور جدی در دستور کار دولت چهاردهم است ادامه داد: پرونده مسیر راهگذر چالوس به بندر امام خمینی که به نام راهگذر دریا به دریا شهرت دارد، امسال بسته میشود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور بیان کرد: تنها ۱۴۰ کیلومتر آزادراه از کریدور شمال به جنوب (دریا به دریا) در محدوده اندیمشک به اهواز باقی مانده است که این محور به ۲ قطعه تقسیم و به زودی فراخوان آن منتشر میشود تا کل این راهگذر مهم تعیین تکلیف شود.
وی افزود: هماکنون سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر خطوط ریلی، هفت هزار و ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه و نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر آزادراه با مشارکت بخش خصوصی در حال ساخت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ طرح عمرانی در کشور با وجود شرایط جنگی تعطیل نشده است، افزود: دولت چهاردهم با وجود جنگ تمامعیار با ۲ ابرقدرت بزرگ نظامی، اجازه نداد تا طرحهای عمرانی در کشور متوقف شود.