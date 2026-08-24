نیوزیلند هم شبکههای اجتماعی را برای زیر ۱۶ سالهها ممنوع میکند
به دنبال استرالیا و بسیاری کشورهای دیگر، نخستوزیر نیوزیلند هم اعلام کرد با ارائه لایحه ای به پارلمان این کشور درصدد ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای نوجوانان زیر 16 سال این کشور است.
طی سالهای گذشته بسیاری از کشورهای غربی شروع به تدوین و تصویب قوانینی کردهاند تا کودکان و نوجوانان را از آسیبهای شبکههای اجتماعی نجات دهند. براساس گزارشها در 29 کشور در شرق و غرب عالم، دولتها یا محدودیت سنی برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی تصویب کردهاند یا در حال بررسی تصویب قوانینی در این زمینه هستند و از این جهت این مسئله به یک روند جهانی تبدیل شده است. استرالیا، آمریکا، فرانسه، اسپانیا، نروژ، انگلیس، کانادا، پرتغال، دانمارک، یونان، ایتالیا، آلمان، ایرلند، بلژیک، اتریش، اندونزی، مالزی، ترکیه، برزیل، کاستاریکا، اکوادور، فیجی، کرهجنوبی، آفریقایجنوبی، سوئیس، نیجریه، هند، فیلیپین، زیمبابوه و مصر کشورهایی هستند که قوانینی در این زمینه تصویب کرده یا در حال بررسی این موضوع در دولت یا پارلمان های خود هستند. گزارشها حاکی است استرالیا نخستین کشور جهان بود که سال 2025 یک نظام سراسری برای جلوگیری از داشتن حساب شبکههای اجتماعی توسط افراد زیر ۱۶ سال ایجاد کرد.
گزارش رویترز حاکی است کشور نیوزیلند هم با ارائه لایحهای به پارلمان، درصدد ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی و اعمال جریمههای سنگین بر پلتفرمهای متخلف است؛ اقدامی که در صورت تصویب، این کشور را در مسیر محدودسازی دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی با هدف کاهش آسیبهای محتوایی، اعتیاد دیجیتال و پیامدهای آن بر سلامت روان، خواب و آموزش قرار خواهد داد.
رویترز با انتشار این خبر نوشته است: «کریستوفر لوکسون»، نخستوزیر نیوزیلند، روز دوشنبه (دیروز) اعلام کرد که حزبش لایحهای را به پارلمان ارائه داده که به موجب آن استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع ساخته و جریمههایی تا سقف ۱۰ درصد از درآمد جهانی پلتفرم چنین شبکههای اجتماعی را برای عدم رعایت این قانون اعمال میکند. به گفته وی، این لایحه، پلتفرم شبکههای اجتماعی را ملزم میسازد تا اقدامات معقولی را برای تأیید سن کاربران از جمله با استفاده از اطلاعات حساب کاربری، فناوری تشخیص چهره و اسناد هویت دیجیتال، به عمل آورند. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، نخستوزیر نیوزیلند در بیانیهای دراین خصوص اعلام کرد: بهسادگی نمیتوان آسیبی را که به نسلی از کودکان نیوزیلندی وارد میشود را بپذیریم، شبکه های اجتماعی کودکان این کشور را در معرض محتوای مضر، فناوری اعتیادآور و فشارهایی قرار میدهند که برای مقابله با آنها آمادگی ندارند و این بر زندگی خانوادگی، سلامت روان، خواب و آموزش آنها تأثیرگذار است.