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کد خبر: ۳۳۶۳۳۸
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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آمریکا

محاکمه «متا» به علت اعتیاد‌آور بودن برنامه‌ها

شرکت متا در آمریکا به اتهام اعتیادآور بودن برنامه‌های آن برای جوانان و کاربران زیر ۱۶ سال محاکمه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، محاکمه مهمی در کالیفرنیا درباره اتهامات ضد شرکت متا و سکو‌های آن، مانند اینستاگرام و فیس‌بوک، مبنی بر این که طوری طراحی شده‌اند که برای جوانان اعتیادآور باشند، آغاز شده است. 
بیش از نیمی از ایالت‌های آمریکا به دنبال دریافت میلیارد‌ها دلار خسارت از شرکت متا و تغییر در نحوه عملکرد سکو‌های این شرکت فناوری هستند، زیرا مهندسان متا الگوریتم‌هایی را طراحی کرده‌اند که می‌دانستند بر اساس این الگوریتم‌ها چه چیزی را نشان بدهند که یک دختر نوجوان ۱۶ساله همچنان پای شبکه‌های اجتماعی این شرکت بنشیند و صفحات آنها را بالا و پایین بکند. آنها می‌دانند که این محتوا‌ها چه تاثیری بر آن دختر برجای می‌گذارند. همچنین مسئولان ۲۹ ایالت در آمریکا استدلال می‌کنند که شرکت متا و شبکه‌های اجتماعی آن در بحران روحی و روانی جوانان در این کشور نقش داشته‌اند.

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