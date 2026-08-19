هشدار سازمان غذا و دارو درباره عرضه داروی ضدسرطان تقلبی در بازار

سازمان غذا و دارو از شناسایی فرآورده تقلبی «ضد سرطان» با دُز ۱۴۰ میلی‌گرم و سری ساخت H6980H05 در بازار دارویی ایران خبر داد و خواستار جمع‌آوری فوری آن شد.

اداره کل دارو در سازمان غذا و دارو بر اساس نظر فنی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرآورده تقلبی «Polivy (Polatuzumab vedotin)»

با دُز ۱۴۰ میلی‌گرم و سری ساخت H6980H05 در بازار دارویی کشور شناسایی شده است. بر اساس این اطلاعیه، در صورت مشاهده این فرآورده، باید نسبت به جمع‌آوری فوری آن اقدام و اطلاعات مربوط به فرآورده و اقدامات انجام‌شده را به سازمان غذا و دارو ارسال کرد. همچنین هرگونه گزارش درباره بروز عوارض ناخواسته یا فقدان اثر مورد انتظار این فرآورده باید در اسرع وقت به سازمان غذا و دارو اعلام شود. «Polivy» با نام علمی «Polatuzumab vedotin» یک داروی ضدسرطان از گروه آنتی‌بادی- دارو کونژوگه است که برای درمان برخی بیماران مبتلا به لنفوم منتشر سلول بزرگ B (DLBCL) استفاده می‌شود. این دارو در ترکیب با سایر داروهای درمانی، هم در برخی بیماران مبتلا به DLBCL تازه‌تشخیص‌داده‌شده و هم در موارد عودکننده یا مقاوم به درمان کاربرد دارد. «Polivy» در شکل دارویی پودر برای تهیه محلول تزریقی عرضه می‌شود و دُز ۱۴۰ میلی‌گرمی آن نیز در منابع دارویی ثبت شده است.