«سرو سیمین» به محمد معتمدی و دو فعال زبان فارسی رسید
آیین اهدای «سرو سیمین پارسیجان» با تقدیر از محمد معتمدی، امید مهدینژاد و محمدمهدی باقری در حوزه هنری برگزار شد.
آیین اهدای «سرو سیمین پارسیجان» روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه با حضور جمعی از شاعران، اهالی ادب و فعالان حوزه زبان فارسی در حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم محمد معتمدی، خواننده، محمدمهدی باقری، مدیر مؤسسه ویراستاران، امید مهدینژاد، شاعر و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب حضور داشتند و از سه چهره فعال در حوزه زبان فارسی تقدیر
شد.
ناصر فیض، شاعر و مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری، در این مراسم با تأکید بر اهمیت پاسداری از زبان فارسی گفت: اگر زبان فارسی را حفظ کنیم، میتوانیم فرهنگ خودمان را در جهان حفظ کنیم. حوزه هنری همواره پاسدار زبان فارسی بوده و راهاندازی دفتر پاسداشت زبان فارسی با هدف تمرکز بیشتر فعالیتها در این حوزه انجام شده
است.