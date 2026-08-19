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کد خبر: ۳۳۶۳۰۷
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
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استقبال یک فیلمساز از تصویب طرح مقابله با نفوذ

کارگردان سینما و رئیس جامعه اسلامی هنرمندان به اقدام هوشمندانه «مجلس شورای اسلامی» در تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» واکنش نشان 
داد.
«جواد شمقدری» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «اقدام قابل تقدیر «مجلس شورای اسلامی» در تصویب «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» اگرچه می‌بایست سال‌ها پیش و یا حتی چند دهه قبل صورت می‌پذیرفت؛ اما در مجموع گامی ویژه در مواجهه با شرایط «ولنگاری فرهنگی» محسوب می‌شود. قانونی که موجب خواهد شد تا «مدعی‌العموم» از این به بعد بدون هر گونه لکنت و مکثی در جهت احقاق «حقوق فرهنگی ملت مسلمان ایران» گام برداشته و اقدام و عمل نماید؛ آن هم در شرایطی که «دولت» سال‌ها است که از وظیفه خود در «حکمرانی فرهنگی» شانه خالی کرده و فضای جزیره‌ای فرهنگ و هنر کشور را به مناسب‌ترین عرصه برای «جولان شبکه نفوذ» مبدل ساخته است.»

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