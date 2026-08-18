کیهان و خوانندگان
* قدرتهای بزرگ زمانی دچار بحران میشوند که شکاف میان ظرفیت نظامی و دستاوردهای راهبردی آنها روزبهروز عمیقتر شود. امروز ایالات متحده دقیقاً با چنین وضعیتی در خاورمیانه روبهرو است. با وجود برخورداری از بزرگترین توان نظامی جهان، واشنگتن در تحقق چهار هدف کلیدی خود در قبال ایران یعنی تغییر نظام سیاسی، مهار برنامه هستهای، نابودی توان موشکی و وادار کردن تهران به تغییر رفتار منطقهای به بنبست کامل رسیده است.
ایراندوست
* حملات موشکی و پهپادی سالهای اخیر نشان داد که عصر مصونیت پایگاههای بزرگ آمریکایی به پایان رسیده و سامانههای پرهزینه دفاعی نیز دیگر تضمینکننده امنیت کامل نیستند. این همان نقطهای است که منطق بازدارندگی نامتقارن، پرهزینهترین ماشین نظامی جهان را وادار به بازنگری در شیوه استقرار و مدیریت قدرت میکند.
پورکاوس
* باید توجه داشت که در سیاست بینالملل، دیپلماسی همواره امتداد هندسه قدرت بوده است، میز مذاکره معمولاً همان چیزی را بازتاب میدهد که پیشتر در میدان تثبیت شده است. از این منظر، تلاش ایران برای مشارکت در طراحی سازوکارهای امنیتی خلیجفارس و مذاکرات راهبردی با عمان درباره ترتیبات امنیتی تنگه هرمز، تلاشی برای تبدیل سرمایه بازدارندگی به سرمایه ژئوپلیتیکی است.
خودسیانی
* زُهران ممدانی، شهردار نیویورک، چندی پیش در سخنانی صریح، کمیته روابط عمومی آمریکا و رژیم صهیونی(آیپک) را به استفاده از میلیونها دلار منابع مالی غیرشفاف برای حفظ نفوذ سیاسی و ایجاد تفرقه در جامعه آمریکا متهم کرد. گفتنی است جنایات غزه، گسترش اعتراضات ضدصهیونی در آمریکا و اروپا و افزایش هزینه حمایت بیقیدوشرط از تلآویو، مصونیت سیاسی آیپک را با چالش مواجه کرده است.
آذرکسب
* بعد از جنایات رژیم صهیونی در غزه، نظرسنجیهای دو سال اخیر نشان میدهد نگاه منفی آمریکاییها به رژیم صهیونی افزایش یافته و در میان جوانان، دموکراتها و رأیدهندگان مستقل، همدلی با فلسطینیان رشد قابلتوجهی داشته است.
میرعظیم
* شبکه سیانان به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داده حملات ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه، باعث خالیشدن ۸۰ درصد ذخایر رهگیر سامانههای پدافندی «تاد» شده است. به گفته این شبکه، وزارت جنگ آمریکا در هفتههای اخیر بارها به دونالد ترامپ هشدار داده که کمبود ذخایر پدافندی میتواند عواقب جدی در هر دور جدید از درگیریهای طولانی با ایران داشته باشد.
گشایشی
* روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی با اشاره به تهدیدهای ترامپ علیه ایران نوشته بسیاری از مقامات و کارشناسان معتقدند بیشتر تهدیدهای ترامپ فقط حرف است و او آخرسر عقبنشینی میکند. به نوشته این رسانه آمریکایی، در بسیاری از کشورها این شوخی رواج پیدا کرده که ترامپ همیشه جا میزند و رهبران جهان دیگر از تهدیدهای او نمیترسند، زیرا دیدهاند که ایران هم او را پشت سر گذاشته است.
لنگری
* دیپلماتهای منطقهای و غربی اظهار کردند مقامات آمریکایی در جلسات خصوصی، عربستان را از تلافی نظامی بزرگ علیه حملات حوثیها به شناورها در سواحل دریای سرخ برحذر داشتهاند. در چرایی آن باید گفت واشنگتن بیم آن دارد وخیمتر شدن خصومتها، حملونقل جهانی و بازارهای انرژی را مختل کند و احتمالاً منجر به بسته شدن تنگه بابالمندب شود.
امیربان
* تاکر کارلسون، مجری و تحلیلگر سرشناس آمریکایی، با محکومیت حمله آمریکا به مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در شهرستان میناب، به شدت از عملکرد دولت دونالد ترامپ انتقاد کرد و گفت دلم میخواهد سیلی محکمی به صورتش بزنم.
دفتریان
* ترامپ در جنگی گرفتار شده که نه میتواند پیروز شود، نه به آن پایان دهد. در بازی شطرنج به این حالت کیش و مات میگویند. در کل باید عرض بکنم آمریکا بازی را به ایران باخته، فلذا این شکست را باید پذیرفته و تحمل بکند.
دیدهور
* خود دشمن صهیونیستی یعنی رئیس پیشین میز ایران در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل غاصب در گفتوگو با نیویورکپست اعلام کرد عبور از هرمز بدون تایید ایران، دیگر ممکن نیست. بنویسید این دستاورد تاریخی را مدیون خون پاک امام شهید، مقاومت مردم مبعوث شده و رزم غیرتمندانه نیروهای مسلح کشورمان هستیم.
نقیبزاده
* روزنامه فایننشالتایمز در گزارشی تحلیلی نوشت ترامپ که جنگ با ایران را با شعار «تسلیم بیقید و شرط» آغاز کرد، اکنون خود در موقعیت تحقیر استراتژیک گرفتار شده است. از قدیم گفتهاند چاهکن همیشه ته چاه است.
دهنوی
* یک مؤسسه آمریکایی برای پیشبینی رفتار ترامپ در بحران ایران مدلی ریاضی به نام TACO (ترامپ همیشه جا میزند) طراحی کرده است. بر اساس این مدل، هرگاه فشار همزمان چهار متغیر شامل قیمت نفت، بازده اوراق خزانه، عبور نفتکشها از تنگه هرمز و شاخص بورس آمریکا از حد مشخصی بگذرد، کاخ سفید مواضع تند خود را تغییر میدهد.
برنا
*آمریکا و رژیم ددمنش صهیونی در صحنه نظامی در برابر جمهوری اسلامی در دو جنگ اخیر همه حرف خود را زدهاند و صحبت از تدارک تازه نظامی و توان جدید تنها بلوفی بیش نیست.
جهانی
* با توجه به اینکه یکی از مهمترین ارکان فعالکننده شبکه نفوذ در داخل کشور مرتبط با فرانسویها است که اخیراً نیز دو دیپلمات بدسابقه در یک بزم توطئه و خباثت شبانه دستگیر شدهاند؛ چرا با این عناصر نامطلوب، رذل و بدسابقه برخورد قهرآمیز صورت نمیگیرد؟!
عبدلی
* فرانسه مدعی حقوق بشری و آزادی بیان به محل امن قاتلین بیش از 17 هزار شهدای ترور توسط منافقین کوردل تبدیل و به پرونده سیاه خود در موضوع ضدحقوق بشری افزوده است. در موارد بسیاری بسترساز عملیات متعدد چون جاسوسی و جنگ نظامی علیه کشورمان هم بوده است! با این فاسقان باید رفتاری همانند رفتاری که با شیطان بزرگ و رژیم صهیونی داریم، داشت.
صدرایی
* مسئولان محترم مراقب سخنان خود باشند چون زمانی که از تریبونهای اصلی جمهوری اسلامی به دشمن پیام نادرست ارسال شود دشمنان جریتر از گذشته منافع ملی و امنیت سرزمینی ما را تهدید خواهند کرد.
هدایی
* صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف باید از دولت شروع شود. چون بزرگترین مصرفکننده منابع در کشور، خود دولت و مجموعههای وابسته به آن هستند. اگر رئیسجمهور از اتاق خودش شروع کرده، بسیار عالی است و نشان از جدیت ایشان دارد. اما این اقدام باید به بودجه، دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی نیز تعمیم پیدا کند.
صدر
* بنزین فقط برای مصرف شخصی نیست. حملونقل، خدمات شهری، توزیع کالا و بسیاری از مشاغل به سوخت وابستهاند. وقتی هزینه سوخت این بخشها بالا میرود، این هزینه در نهایت خودش را در تورم به اندازه ۷ درصد و بلکه بیشتر به شکل مستقیم نشان میدهد.
متولی
* راه جلوگیری از مصرف بیرویه سوخت افزایش قیمت آن نیست. چراکه افزایش قیمت سوخت لزوماً به کاهش پایدار مصرف منجر نمیشود. ممکن است در کوتاهمدت مصرف کاهش پیدا کند، اما با افزایش تورم، اثر واقعی افزایش قیمت بنزین بهتدریج از بین میرود.
اسلمی
* اگر میخواهیم موضوع اراذل و اوباش مختلف (فرهنگی، سایبری، اجتماعی و...) ساماندهی و جمع شوند بایستی یک قرارگاه مشترک بین فراجا و قوه قضائیه شکل بگیرد. باید یکبار دیگر ابهت و هیبت جمهوری اسلامی در این برهه به نمایش و عملیات بازدارنده تبدیل شود.
شفقی
* مطابق آماری که از سوی ستاد ملی جمعیت اعلام شده، در سال ۱۴۰۴ تعداد رخدادهای ولادت به ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ مورد رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۸,۹ درصد کاهش نشان میدهد. بر اساس این آمار، با یک شیب کاهشی مستمر در آمار تولد مواجهیم که باید گفت کمترین نرخ در هفتاد سال گذشته میباشد.
فکوری