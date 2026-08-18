کد خبر: ۳۳۶۲۷۴
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
مجمع جهانی قلم تأسیس شد
«مجمع جهانی قلم» با هدف ایجاد شبکهای منسجم میان نویسندگان، شاعران، مترجمان، پژوهشگران و اندیشمندان جهان تشکیل شد.
«مجمع جهانی قلم» با هدف ایجاد شبکهای منسجم میان نویسندگان، شاعران، مترجمان، پژوهشگران و اندیشمندان جهان اسلام و با رویکرد تقویت همافزایی فرهنگی و فکری، حمایت از تولید و انتشار آثار اثرگذار و گسترش حضور اندیشه و فرهنگ اسلامی در عرصه بینالمللی تشکیل شد. این مجمع در نخستین گام، با تبیین مأموریت و اهداف خود، پنج محور راهبردی شامل شبکهسازی نخبگان قلم، پرورش نسل آینده، حمایت از تولید و انتشار آثار، تعالی اندیشه و گسترش فرهنگ اصیل انسانی را بهعنوان چارچوب فعالیتهای خود ترسیم کرده است.