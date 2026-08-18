اولویت آموزش و پرورش باید نماز باشد
رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: امروز بسیاری از کشورهای پیشرفته از نظر سواد و امکانات مشکل ندارند، اما با مشکلات اخلاقی و دینی مواجه هستند و نماز میتواند در تکمیل انسان و تربیت او نقش داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی در ارتباط تصویری با سومین روز از برگزاری سیونهمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، با اشاره به ۶۰ سال سابقه معلمی خود، خطاب به جامعه معلمان اظهارداشت: باید ارزش کار خود را بدانید. ارزش یک چیز به مقدار کاری است که روی آن انجام شده و معلم نیز با کار روی دانشآموز، به او ارزش و هویت میبخشد.
قرائتی افزود: معلم روی نسل، اخلاق، فکر، بیان، ادب و حیای دانشآموز کار میکند. مهندس ساختمان میسازد، اما معلم انسان میسازد و به همین دلیل کار معلم مقدس است.
اگر به ۱۴ سالگی برگردم، باز هم معلم میشوم
وی با اشاره به خاطره دیدار خود با آیتاللهالعظمی گلپایگانی(ره) درباره انتخاب شغل معلمی گفت: از ایشان پرسیدم «من میتوانستم فقیه شوم، اما به جای فقیه شدن، معلم شدم. آیا خسارت کردهام و اشتباه کردهام؟» ایشان به من فرمودند «اگر معلم شوید پشیمان نخواهی شد.»
رئیس ستاد اقامه نماز کشور تأکید کرد: تا امروز از معلم شدن پشیمان نشدهام و اگر به ۱۴ سالگی برگردم، باز هم معلم میشوم.
گفتوگوی خصوصی معلم با دانشآموز اثرگذار است
حجتالاسلام قرائتی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم معلمان با دانشآموزان بیان داشت: اگر هر معلم روزانه ۱۰ یا ۲۰ دقیقه بهصورت خصوصی با دانشآموزان صحبت کند، اثر زیادی خواهد داشت. حتی گفتوگویی دو دقیقهای درباره نماز، بهداشت یا مسائل مورد نیاز دانشآموز میتواند اثرگذار باشد و این تذکر نباید با اجبار همراه باشد.
وی با اشاره به اهمیت دیدار و عیادت از دانشآموزان نیز گفت: بچههای ما چند میلیون نفر هستند و یک ملاقات یا عیادت میتواند اثرگذار باشد.
بچههای ما امانت هستند
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر مسئولیت معلمان در قبال دانشآموزان گفت: بچههای ما امانت هستند و این مخلوق خداوند در اختیار ما قرار گرفته است؛ بنابراین باید مراقب باشیم در این امانت خیانت
نکنیم.
قرائتی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به نماز در نظام تعلیم و تربیت اظهارداشت: اولویت کار باید نماز باشد، زیرا امروز بسیاری از کشورهای پیشرفته از نظر سواد و امکانات مشکل ندارند، اما با مشکلات اخلاقی و دینی مواجه هستند و نماز میتواند در تکمیل انسان و تربیت او نقش داشته باشد.
وی با بیان اینکه نباید نماز را ساده گرفت، افزود: نماز میتواند ابعاد مختلف تربیتی انسان را تقویت کند.
تذکر مدیر مدرسه میتواند اثرگذارتر
از تذکر روحانی باشد
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به نقش مدیران مدارس در ترویج نماز و ارزشهای دینی گفت: گاهی تذکر شما از تذکر یک روحانی بیشتر اثر دارد. شغل روحانی تبلیغ دین است، اما شما که مدیر مدرسه هستید، اگر با محبت تذکر بدهید، اثر آن میتواند بیشتر باشد.