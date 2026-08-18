ورود هزار دستگاه اتوبوس با پلاک منطقه آزاد به خراسان رضوی مصوب شد
مشهد- خبرنگار کیهان:
استاندار خراسان رضوی از تصویب ورود هزار دستگاه اتوبوس با پلاک منطقه آزاد سرخس و امکان تردد آنها در سراسر کشور با هدف تقویت حملونقل بینشهری خبر داد.
غلامحسین مظفری این موضوع را یکی از نتایج نهمین جلسه کارگروه امام رضا(ع) که در سالروز شهادت امام رضا(ع) در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، دانست و افزود: اتوبوس یکی از نیازهای جدی مشهد، استان و البته کشور است.
وی بیان کرد: یکی از مصوبات جلسه کارگروه این بود که هزار دستگاه اتوبوس با محوریت مشهد برای حملونقل بینشهری از سرخس وارد شود و با پلاک منطقه آزاد سرخس امکان سفر در همه کشور را داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت؛ این نشست نهمین جلسه این کارگروه بود که به ابتکار شهید امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت سیزدهم تشکیل شده است. وی ادامه داد: این جلسه هشت مصوبه جدید داشت که میتواند برای تسهیل تردد و رفتوآمدها کارگشا باشد و امید است بتوانیم مسائل و موضوعاتی را که در استان وجود دارد، بهتر مدیریت
کنیم.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: این جلسه کارگروه با حضور وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، اقتصاد و ارتباطات، قائممقام وزیر کشور، رئیس کل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و نماینده وزارت بهداشت تشکیل شد و مصوبات بسیار خوبی داشتیم.
وی یکی از مباحث جدی مطرحشده در این جلسه را موضوع «آزادی آسمان پنجم» عنوان کرد و گفت: بدین مفهوم پروازهایی که از کشورهای دیگر، زائران خارجی را به مشهد بیاورند امکان پرواز داخلی را نیز داشته باشند؛ یعنی خطوط هواپیمایی که به مشهد سفر میکنند، بتوانند از اینجا در پروازهای داخلی حتی مسافر داخلی هم داشته باشند.
وی ادامه داد: این یک امکان خیلی خوب برای ما و زائرانی است که از خارج از کشور میآیند یا میخواهند پروازهایی را در داخل کشور داشته باشند. استاندار خراسان رضوی درباره موضوع «زائرکارت» نیز گفت: زائرکارت مدتی بحث جدی بود. تبدیل ارز و خرید برای زائران هم در هتلها هم مراکز خرید بهخصوص مراکز گردشگری سلامت به بحران و معضل تبدیل شده بود و واسطهها و دلالها، مشکلاتی ایجاد میکردند که در شأن مشهد، زائر و گردشگر سلامت نبود.
مظفری افزود: این موضوع هم در این جلسه نهائی و مصوب شد از این رو نرخ ارز بر اساس نرخ توافقی و نرخ روز خواهد بود؛ یعنی فرد پول خود را به حساب واریز میکند، کارت میگیرد و دوباره با همان نرخ تسویه میکند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: موضوعات دیگری نیز مطرح شد که بخشی از آن تسهیلات برای هتلها بود تا بتوانند نیازهای خود را بدون عوارض وارد کنند؛ تجهیزاتی که مربوط به هتلها و گردشگری است.