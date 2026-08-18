شيراز- خبرنگار كيهان:

در دیداری که آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت، بر لزوم فرهنگ‌سازی مصرف آب، برق و گاز تأکید شد و ارائه مشوق‌های لازم برای تحقق این مسئله را لازم و ضروری دانستند.

دژکام، حمایت‌های دولتی جهت فراگیر نمودن به‌کارگیری پنل‌های خورشیدی را ضروری دانست و آن را راهکاری برای خروج از بحران ناترازی برق مطرح کرد.

وي در ادامه خواستار مشارکت مساعی دستگاه‌های مرتبط به‌منظور ارائه راهکارهای اجرائی فرهنگ‌سازی در چارچوب سبک زندگی ایرانی‌اسلامی، به‌عنوان یکی از برنامه‌های برش مهندسی فرهنگی در استان فارس، شد.

مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان، ضمن استقبال از آن موضوع خاطرنشان کرد این مسئله را به‌صورت جدی و با تشکیل نشستی با حضور دستگاه‌های و سازمان‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

در ادامه همین جلسه، موضوع تعیین و مشخص نمودن محل استقرار دبیرخانه رسیدگی به امور کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد فارس با حضور حجت‌الاسلام امیدی، رئیس این دبیرخانه گفت‌وگو شد و امیدی ضمن تشریح مسئله خواستار اقدام فوری دراین‌خصوص گردید.

رنجبر، در ادامه گفت: نظر به نسبت تشکیلاتی این دبیرخانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و باتوجه‌ به تأکید حضرت آیت‌الله دژکام در تعیین تکلیف این موضوع، همراهی و مساعدت لازم را چه از طریق دستگاهی ذی‌ربط استانی و چه وزارتی پیگیری خواهد کرد.

یادآور می‌شود، در این جلسه، بهروز مرامی، مشاور اجرائی مدیرکل و مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان و همچنین، سارا گرگین رئیس گروه قرآن عترت استان حضور داشتند.