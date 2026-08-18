اداره آتش‌نشانی ایالت ریودوژانیرو برزیل اعلام کرد که حداقل ۱۰ نفر در حادثه تصادف اتوبوس در ایالت ریودوژانیرو کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اداره آتش‌نشانی ایالت ریودوژانیرو برزیل اعلام کرد که حداقل ۱۰ نفر پس از واژگونی یک اتوبوس توریستی در نزدیکی شهر پتروپولیس در ایالت ریودوژانیرو در جنوب‌شرقی برزیل کشته شدند.

طبق اطلاعیه اداره آتش‌نشانی، این تصادف حدود ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت محلی رخ داد. این اتوبوس حامل ده‌ها گردشگر بود و در جاده‌ای کوهستانی در نزدیکی پتروپولیس در حال حرکت بود. آتش‌نشانان هنگام رسیدن به محل حادثه، ۸ نفر را مرده یافتند و مجروحان را به چندین بیمارستان نزدیک منتقل کردند. دو نفر دیگر بعداً بر اثر جراحات وارده جان باختند.