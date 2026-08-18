وزیر بهداشت: نرخ باروری کل، زیر حد جایگزین است
وزیر بهداشت هشدار داد: نرخ باروری کل یا نرخ فرزندآوری (Total fertility rate) زیر حد جایگزینی و حدود ۱.۳۵ است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا ظفرقندی روز سهشنبه در نشست هماندیشی دانشجویان فعال رسانهای در محل وزارت بهداشت، اظهار داشت: نرخ باروری کل یا نرخ فرزندآوری (Total fertility rate) زیر حد جایگزینی و حدود ۱.۳۵ است. این عدد در برخی استانها مثل استان گیلان حدود هشتدهم است. آینده ایران متأثر از این بحث است؛ باید ببینیم مشکل کجاست و آیا مشکلات با درمان حل میشود.
ظفرقندی افزود: در موضوع آلودگی هوا، سالانه ۵۰هزار مرگ به آلودگی هوا منتسب میشود و آنگاه حوزه درمان مثلاً مراکز ناباروری را افزایش میدهد و بهطور مثال دو تا سههزار کودک متولد میشوند و در آن طرف سالانه ۵۰هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا داریم؛ این امر به آن معنا است که حوزه سلامت فقط به درمان محدود نیست و مسائل اجتماعی را نیز دربر میگیرد. پایه و اساس «جامعه توسعه یافته» این است که انسان سالم داشته باشیم.
وی در پاسخ به سؤال دانشجویی مبنی براینکه چرا رشته علوم آزمایشگاه دارای نظامپزشکی نیست، ادامه داد: موافق هستیم که اعضای این رشته، یک نظام سازماندهی داشته باشند. اینکه سازمانی در حوزه آزمایشگاهی وجود داشته باشد، 100درصد ممکن است اما اینکه ذیل سازمان نظامپزشکی قرار بگیرد طبیعتاً باید شورای عالی نظامپزشکی، اعلامنظر کند که نمیدانم این امر چقدر ضرورت دارد اما برخی رشتهها مانند رشتههای روانشناسی و پرستاری، خودشان نظام دارند.