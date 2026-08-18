بازارچه ساحلی بندر ترکمن با هزار فرصت شغلی افتتاح میشود
بندر ترکمن در روزهای آینده شاهد بهرهبرداری از بازارچه جدید ساحلی خواهد بود؛ پروژهای که با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه اکنون به ثمر نشسته است.
به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: چهار سال پیش، در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان و در پی درخواستهای مردمی، دستور ویژهای برای تعیین تکلیف اراضی ساحلی بندر ترکمن صادر شد و با اختیارات تفویضشده به دادگستری استان، پیگیری این موضوع در دستورکار قرار گرفت.
حیدر آسیابی افزود: دو سال پیش، این ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی که سالها در اختیار بخش خصوصی بود، با پیگیریهای دادگستری استان به شهرداری بندر ترکمن بازگردانده شد و همان زمان کلنگ طرح توسعه بازارچه این شهر در این اراضی ساحلی به زمین زده شد و امروز نتیجه آن در قالب اجرای یک طرح بزرگ گردشگری و اقتصادی قابل مشاهده است.
آسیابی ادامه داد: بازارچه جدید ساحلی در زمینی به مساحت حدود هفتهزار مترمربع، با ۳۳۳ غرفه و سرمایهگذاری حدود ۳۰۰میلیارد تومان احداث شده است و با بهرهبرداری از آن در روزهای آینده برای حدود هزار نفر فرصت شغلی ایجاد میشود.
وی بیان داشت: برآوردها نشان میدهد این مجموعه سالانه حدود ۷۵میلیارد تومان درآمد پایدار برای شهرداری بندر ترکمن ایجاد خواهد کرد که صرف توسعه زیرساختهای شهری، عمران و ارائه خدمات عمومی میشود.
رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: بازگشت این اراضی، اقدامی شاخص از صیانت از حقوق عامه و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای بازگرداندن سرمایههای عمومی به مردم است و امروز آثار آن در رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال بهخوبی نمایان شده است.
آسیابی با اشاره به استقبال مردم از افتتاح این پروژه گفت: مردم بندر ترکمن این اقدام را حاصل توجه رئیس قوه قضائیه به مطالبات آنان و پیگیریهای دستگاه قضایی میدانند و از به ثمر نشستن این دستور ویژه و بازگشت این سرمایه عمومی قدردانی و تشکر کردهاند.