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کد خبر: ۳۳۶۲۳۲
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
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اطلاعیه ثبت احوال برای عکس‌دار کردن شناسنامه داوطلبان کنکور

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری آزمون سراسری، روند رسیدگی به درخواست‌های تعویض و عکس‌دار شدن شناسنامه داوطلبان با اولویت دنبال می‌شود.
روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با هدف تسهیل امور داوطلبان کنکور سراسری و رفع دغدغه‌های آنان، ارائه خدمات مرتبط با تعویض و عکس‌دار شدن شناسنامه داوطلبان در این ایام با اولویت رسیدگی و فرآیند صدور و تحویل شناسنامه در کوتاه‌ترین زمان انجام شده است. آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری که شناسنامه خود را عکس‌دار نکرده‌اند، می‌توانند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۷ و ۲۸ مردادماه، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه و دو قطعه عکس، به نزدیک‌ترین اداره ثبت احوال مراجعه کنند، مراجعه پدر دانش‌آموزان نیز بلامانع است.

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