وضعیت تاریخی فرار از اسرائیل
موج خروج صهیونیستها از اوایل سال ۲۰۲۳ و با تشدید بحران داخلی ناشی از طرح جنجالی اصلاحات قضائی کابینه نتانیاهو آغاز شد. پیشبینی شده که این روند در سال جاری میلادی نیز ادامه یابد و رژیم صهیونیستی برای سومین سال متوالی با کاهش جمعیت مواجه شود. این روند پس از عملیات طوفانالاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه که به درگیری منطقهای چندجبهه تبدیل شد، شتابی چشمگیر گرفت.
«سرجیو دلاپرگولا»؛ استاد دانشگاه عبری، این وضعیت را «کاملاً استثنایی» توصیف کرده و تأکید دارد که برای اولین بار در یک قرن، رژیم صهیونیستی با خالص مهاجرت منفی در سالهای متوالی روبهرو شده است.
تسریع روند مهاجرت از ۲۰۲۵
پدیده خروج از سرزمینهای اشغالی، در گذشته با یک تابوی اجتماعی سنگین همراه بود اما امروز این نگاه کمرنگ شده و مهاجرت به خارج، به گزینهای پذیرفتهشده در جامعه صهیونیستی تبدیل شده است.
فایننشال تایمز با اشاره به مصاحبه با ۷۱ صهیونیست مهاجر به آمریکا، تأکید کرده که جنگ و مسائل امنیتی، تنها عوامل خروج نیستند. نگرانیهای عمیق درباره فضای اجتماعی و سیاسی، بهویژه پس از طرح اصلاحات قضائی سال ۲۰۲۳، به عنوان یکی از مهمترین دلایل مهاجرت مطرح شده است. این نگرانیها در میان صهیونیستهای سکولار و لیبرال که معتقدند این رژیم به سمت راستترین طیفهای سیاسی حرکت میکند، بهویژه مشهود است.
اوضاع اقتصادی نیز نقش مهمی در تصمیم به مهاجرت داشته است. رژیم صهیونیستی سالهاست که با گرانی بیسابقه و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی دستبهگریبان است و قیمت مسکن در شهرهایی مانند تلآویو به سطحی نجومی رسیده.
یوناتان؛ یک متخصص املاک مهاجر به آمریکا، گفت که هزینه مسکن یکی از عوامل اصلی تصمیم او برای ترک سرزمینهای اشغالی بوده؛ چراکه قیمت خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در نزدیکی تلآویو، حدود یک میلیون دلار است.
مهاجرت نخبگان از اسرائیل
نگرانکنندهترین جنبه این مهاجرتها، نه تعداد مهاجران، بلکه هویت و جایگاه اجتماعی آنهاست. بر اساس مطالعه سازمان مالیات رژیم صهیونیستی، نرخ مهاجرت صهیونیستهای ثروتمند و نخبگان، بهویژه فعالان حوزه فناوری پیشرفته و بهداشت، در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود دو برابر سال ۲۰۱۹ بوده است.
این مطالعه هشدار داده که در صورت ادامه این روند، خسارت سالانه ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی طی پنج سال آینده، به سه میلیارد و 500 میلیون دلار خواهد رسید.
مطالعه دیگری از دانشگاه تلآویو نشان میدهد که خالص مهاجرت منفی در میان پزشکان، مهندسان و متخصصان فناوری به شدت افزایش یافته است. اقتصاددانان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به شدت به بخش فناوری پیشرفته که حدود یکپنجم تولید ناخالص داخلی و نیمی از صادرات را تشکیل میدهد، آسیب بزند. همچنین خروج نخبگان، فشار بیشتری بر ارتش رژیم صهیونیستی که به نظام خدمت وظیفه عمومی وابسته است، وارد خواهد کرد.
در تلاش برای جلوگیری از این خروج بیسابقه، رژیم صهیونیستی اقداماتی از جمله معافیتهای مالیاتی بر برخی درآمدهای کسبشده در خارج را آغاز کرده است.
با این حال، بازگشت مهاجران همچنان یک سؤال بیپاسخ است. بر اساس آمارهای واشنگتن پست، در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار صهیونیست در اروپا زندگی میکنند. در طول سالها، صهیونیستها موفق به دریافت گذرنامه دوم از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان، لهستان، اسپانیا و پرتغال شدهاند.
خبرگزاری فارس