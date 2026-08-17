طرحی که جان ۱۵ هزار جنین را نجات داد

نجات بیش از ۱۵ هزار جنین، ارائه ۹ میلیون خدمت به مناطق کم‌برخوردار و حضور در بحران‌ها بخشی از کارنامه سه‌ساله پزشکی است که حالا معاون سپاه شده

است. مأموریتش در بسیج را همزمان با «نفس» آغاز کرد و از روز اول تصمیم داشت هم‌راستای قسمی که خورده است از جان مردم صیانت کند. ایجاد آموزش‌های همگانی سلامت در اقصی‌نقاط کشور، برگزاری اردوهای درمانی و جهادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار، اجرای طرح نفس و نجات بیش از ۱۵هزار فرزند سقط، امدادرسانی به مردم در جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و رمضان از جمله خدماتی است که این متخصص اورولوژی در طول ۳ سال ریاستش در سازمان بسیج جامعه پزشکی به مردم ایران ارائه کرد.

حسین زارع‌زاده به‌ تازگی به‌عنوان «معاون سلامت، آموزش و دفاع زیستی سپاه» منصوب شده است اما همچنان ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی را نیز برعهده دارد.

خبرگزاری فارس در گفت‌وگویی با او، مروری بر مهم‌ترین اقدامات این سازمان در طی ۳ سال گذشته داشته است.

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* آقای دکتر، طرح «جهاد خدمت» طی سه سال گذشته در سازمان بسیج جامعه پزشکی چگونه اجرا شد و سال گذشته چه میزان خدمت ارائه کردید؟

ما تحت عنوان «جهاد خدمت» در مناسبت‌های مختلف، اعم از مناسبت‌های ملی و مذهبی، تلاش کردیم که خدمات خود را در قالب اردوهای جهادی سلامت در مناطق کم‌برخوردار گسترش دهیم.

در سال گذشته در مجموع حدود ۹ میلیون خدمت توسط متخصصان به بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از هموطنانمان در مناطق کم‌برخوردار ارائه کردیم که تعداد قابل توجهی از همکاران حوزه سلامت نیز در این برنامه‌ها حضور پیدا کردند و به ارائه خدمات پرداختند.

علاوه بر اردوهای جهادی، در مناسبت‌های مختلف نیز برنامه‌های خدمت‌رسانی را به‌صورت منسجم دنبال کرده‌ایم که یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن، برنامه خدمات سلامت در مراسم اربعین حسینی است.

در طول سه سال گذشته، برنامه‌ریزی منسجمی برای حضور و ارائه خدمات در این مراسم انجام دادیم. امسال نیز توانستیم بیش از ۲۱۰ موکب درمانی برپا کنیم که ۸۰ موکب در داخل کشور و ۳۰ موکب در کشور عراق و در مسیر عبور زائران از زاهدان مستقر شدند.

ارائه یک میلیون و ۷۰ هزار خدمت

در اربعین ۱۴۰۵

* در اربعین امسال چند خدمت سلامت ارائه کردید؟

در اربعین امسال بیش از ۲۰ هزار نفر از همکاران حوزه سلامت، به‌صورت انفرادی یا خانوادگی، برای زیارت در مراسم اربعین حضور پیدا کردند.

از میان این افراد، حدود ۵۰۰ نفر را در قالب تیم‌های دونفره سازماندهی کردیم و با تجهیز آنها به کوله‌پشتی‌های امدادی، این امکان را فراهم کردیم که در طول مسیر علاوه بر زیارت، خدمات امدادی و سلامت مورد نیاز زائران را نیز ارائه دهند.

برای پشتیبانی از این تیم‌ها نیز برنامه‌هایی جهت شارژ و تأمین تجهیزات کوله‌های امدادی در موکب‌های مستقر در مسیر پیش‌بینی و اجرا شد.

در قالب این برنامه و پویش، خوشبختانه توانستیم به بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر از زائران اباعبدالله الحسین(ع) خدمات ارائه کنیم.

برنامه خدمت‌رسانی در ایام اربعین، در سال‌های گذشته نیز اجرا شده است؛ با این حال، طی سه سال اخیر تلاش کردیم این برنامه را با انسجام، برنامه‌ریزی و گستردگی بیشتری دنبال کنیم.

انصراف ۲۷ هزار مادر

از سقط عمدی فرزندشان

* یکی از اقدامات شاخص سازمان بسیج جامعه پزشکی، اجرای «طرح نفس» و جلوگیری از سقط جنین بوده است. این طرح چه دستاوردی در نجات فرزندان از سقط داشته است؟

یکی از اقدامات مهمی که طی چند سال اخیر در سازمان بسیج جامعه پزشکی انجام شد و بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌ها داشت، اجرای طرح «نفس» بود. اجرای این طرح هم‌زمان با موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دنبال شد.

هدف اصلی طرح نفس، کمک به خانواده‌هایی بود که به هر دلیل تصمیم به سقط عمدی جنین داشتند. همکاران ما در مراکز مختلف، با ارائه مشاوره‌های تخصصی، ابتدا دلایل و عوامل مؤثر بر این تصمیم را بررسی می‌کردند و سپس تلاش می‌کردند با آگاهی‌بخشی و راهنمایی مناسب، خانواده‌ها را از این تصمیم منصرف کنند.

خوشبختانه حاصل این اقدامات، نتایج بسیار ارزشمندی به همراه داشته است. تاکنون توانسته‌ایم بیش از ۲۷ هزار مادر را از تصمیم به سقط منصرف کنیم و در پی این اقدامات، شاهد بیش از ۱۵ هزار تولد بوده‌ایم.

این موضوع برای ما بسیار ارزشمند است؛ چراکه توانسته‌ایم با ارائه مشاوره و حمایت‌های لازم، زمینه حفظ حیات بیش از ۱۵ هزار جنین را فراهم کنیم و امروز این فرزندان در کنار سایر هموطنان ما زندگی می‌کنند.

در حال حاضر نیز بیش از ۴۷۵ مرکز طرح نفس در سراسر کشور فعال هستند و این فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. تلاش ما این است که با تقویت این مراکز و توسعه خدمات مشاوره‌ای، بتوانیم از خانواده‌های بیشتری حمایت کنیم و در مسیر حمایت از فرزندآوری و جوانی جمعیت گام‌های مؤثرتری برداریم.

اگرچه طرح نفس در چارچوب سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما موضوع سقط عمدی جنین را نمی‌توان صرفاً از منظر جمعیتی بررسی کرد. این مسئله از ابعاد اخلاقی و انسانی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

همکاران ما در حوزه سلامت تلاش می‌کنند تا ان‌شاءالله روزی فرا برسد که هیچ مادر یا خانواده‌ای بدون دلیل و آگاهی کافی، تصمیم به سقط عمدی جنین خود نگیرد. هدف ما این است که با ارائه مشاوره، آگاهی‌بخشی و حمایت از خانواده‌ها، از تصمیم‌های قابل پیشگیری در این زمینه

جلوگیری کنیم.

* باتوجه به اینکه سمت جدیدی برای شما در نظر گرفته شده، فکر می‌کنید از این به بعد راه «نفس» ادامه‌دار خواهد بود؟

به اعتقاد من، مسیر اجرای طرح نفس در سازمان بسیج جامعه پزشکی ادامه خواهد یافت و مراکز این طرح نیز ان‌شاءالله گسترش پیدا خواهند کرد.

رویکرد اصلی بسیج، مردم‌محوری و مردم‌یاری است و طرح نفس نیز در همین چارچوب، یکی از اقدامات مهم در حوزه خدمت‌رسانی و حمایت از مردم محسوب می‌شود. بنابراین، حتی در صورت تغییر مسئولیت‌ها، اصل این حرکت و مسیر خدمت‌رسانی ادامه خواهد داشت.

همچنین امیدواریم بتوانیم همکاری‌های مؤثر و سازنده‌ای را در این حوزه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه دهیم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، طرح نفس را بیش از گذشته توسعه دهیم.

احیای یاد شهدای سلامت

در محفل انس تیم‌های دفاع مقدس

* در حوزه فعالیت‌های تبیینی، سازمان بسیج جامعه پزشکی طی سال‌های گذشته چه اقداماتی انجام داده است؟

در حوزه فعالیت‌های تبیینی، برنامه‌های مختلفی از جمله برگزاری یادواره شهدا و چاپ کتاب‌های مربوط به زندگی و خاطرات شهدای حوزه سلامت و جامعه پزشکی را دنبال کردیم. همچنین «محفل انس تیم‌های اضطراری بهداری دفاع مقدس» را که چند سال متوقف شده بود، دوباره احیا کردیم. هدف از این برنامه‌ها، گرامیداشت یاد شهدا، حفظ و انتقال تجربیات پیشکسوتان دفاع مقدس و ایجاد ارتباط میان نسل‌های مختلف جهادگران حوزه سلامت است.

* یکی از دغدغه‌های مهم رهبر شهید در حوزه سلامت، پیشگیری از سوانح ترافیکی و کاهش مرگ‌ومیر جوانان بود؛ سازمان بسیج جامعه پزشکی طی سه سال گذشته چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟

یکی از حوزه‌هایی که طی این مدت مجدداً مورد توجه قرار گرفت، فعالیت‌های علمی سازمان بود. یکی از مهم‌ترین محورهای این فعالیت‌ها، موضوع «مدیریت سلامت در حوادث و بلایا» است که طی سال‌های گذشته نقش مهمی در تولید دانش و ارتقای توان علمی کشور در این حوزه داشته است.

حدود ۲۰ سال پیش، موضوع مدیریت سلامت در حوادث و بلایا به‌عنوان یکی از مسائل مهم و مغفول‌مانده در حوزه سلامت مطرح بود. برای پاسخ به این نیاز، با راه‌اندازی و پیگیری برگزاری یک همایش دوسالانه مدیریت سلامت در حوادث و بلایا، تلاش شد زمینه تولید و توسعه دانش تخصصی در این حوزه فراهم شود.

خوشبختانه امروز کشور ما از نظر تولید دانش در حوزه مدیریت سلامت در حوادث و بلایا، جایگاه قابل‌توجهی دارد. حتی بر اساس نظر یکی از اساتید بین‌المللی این حوزه، بخش قابل‌توجهی از دانش تولیدشده در این زمینه به پژوهش‌ها و فعالیت‌های علمی انجام‌شده در کشور ما اختصاص دارد. این دستاورد را می‌توان تا حد زیادی مرهون استمرار برگزاری همین همایش‌های دوسالانه و بین‌المللی دانست.

این همایش برای چند سال برگزار نشده بود و آخرین دوره‌های آن حدود سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برگزار شده بود. پس از آغاز مسئولیت ما، تلاش کردیم این برنامه علمی را مجدداً احیا کنیم و برگزاری آن را در دستور کار قرار دادیم.

قرار بود دوره جدید این کنگره نیز در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ برگزار شود، اما با توجه به شرایطی که بر کشور تحمیل شد، برگزاری آن فعلاً به تعویق افتاده است. ان‌شاءالله به محض اینکه شرایط کشور به ثبات و پایداری برسد، این همایش مجدداً برگزار خواهد شد.

در مجموع، احیای فعالیت‌های علمی و به‌ویژه پیگیری موضوع مدیریت سلامت در حوادث و بلایا، یکی از محورهای مهم اقدامات سازمان بسیج جامعه پزشکی در این دوره بوده است و این مسیر همچنان با جدیت دنبال خواهد شد.

ایفای نقش تیم‌های واکنش سریع بسیج

در جنگ رمضان

* از سال گذشته تاکنون ۲ جنگ تمام‌عیار به کشور تحمیل شده است، در راستای تحقق مدیریت حوادث و بلایا چه اقداماتی انجام دادید؟

در طول این دو، سه سال، برنامه‌ها و اقدامات متعددی در سطح کشور انجام شد و جلسات مختلف استانی نیز به‌صورت مستمر برگزار شد. یکی از سفرهای میدانی قابل‌توجه ما، سفر به استان هرمزگان در جریان جنگ تحمیلی اخیر بود.

در این سفر، از مجموعه‌های درمانی از جمله روان‌درمانی‌های ناشی از حمله آمریکایی صهیونی به مدرسه میناب بازدید کردیم و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و حضور همکارانمان قرار گرفتیم.

واقعیت این است که یکی از اقدامات مؤثری که طی این چند سال انجام دادیم، پیش‌بینی و آمادگی برای مواجهه با حوادث و بحران‌های مختلف بود. پیش از جنگ ۱۲روزه نیز با توجه به تجربه حوادث مختلف، این موضوع را در دستور کار قرار داده بودیم.

تیم‌های واکنش سریع در جریان جنگ ۱۲روزه و همچنین جنگ رمضان، نقش مؤثری در ارائه خدمات سلامت و امدادی داشتند و کمک کردند تا بتوانیم در حد توان، از جان هموطنانمان حفاظت کنیم و در پشتیبانی از نظام سلامت کشور مؤثر و مفید باشیم.

علاوه بر حوادث و بحران‌های ناشی از جنگ، وقوع حوادث طبیعی مختلف در کشور نیز ضرورت آمادگی نیروهای حوزه سلامت را بیشتر کرده بود. بر همین اساس، تلاش کردیم تیم‌های واکنش سریع در حوزه سلامت را در نقاط مختلف شکل دهیم و سازماندهی کنیم.تشکیل این تیم‌ها کمک بسیار زیادی کرد تا نیروهای ما بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در اولین فرصت، در هر نقطه‌ای که نیاز به حضور آنها وجود داشت، اعزام شوند و خدمات موردنیاز را ارائه کنند.

از جمله در حادثه انفجار پیجرها در لبنان، نیروهای ما فعالیت‌ها و خدمات ارزشمندی ارائه کردند. همچنین در حادثه انفجارهای کرمان و به‌ویژه حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، همکاران ما اقدامات ماندگاری انجام دادند. در این حوادث، نیروهای حوزه سلامت از استان‌های معین نیز در محل حادثه حضور پیدا کردند و با ارائه خدمات مورد نیاز، در کنار سایر مجموعه‌های امدادی و درمانی به کمک مردم شتافتند. این تجربیات نشان داد که ظرفیت بسیج جامعه پزشکی در مواجهه با بحران‌ها و حوادث، ظرفیت قابل‌توجهی است و می‌تواند در زمان مناسب به کمک نظام سلامت کشور بیاید.

* با توجه به فعالیت‌های علمی و تخصصی سازمان، برای بررسی و واکاوی مسائل حوزه سلامت چه سازوکاری در نظر گرفته شده است؟

یکی از اقدامات سازمان بسیج جامعه پزشکی، تشکیل «هیئت اندیشه‌ورز» با حضور صاحب‌نظران حوزه سلامت است که در جلسات آن، چالش‌ها و مسائل این حوزه بررسی و برای آنها راهکار ارائه می‌شود. در این جلسات همچنین موضوعاتی مانند محله‌محوری و مسجد‌محوری و راه‌های استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای ارتقای خدمات سلامت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انسجام و اتحاد

مهم‌ترین دستاورد ما بود

* مهم‌ترین دستاورد سازمان بسیج جامعه پزشکی در ۳ سال گذشته چه بود؟

مهم‌ترین موفقیت سازمان بسیج جامعه پزشکی طی این دوره را در یک جمله بیان کنم، به نظرم می‌توان گفت ایجاد انسجام و اتحاد بیشتر و مؤثرتر در ساختار حوزه سلامت برای ارائه خدمت به مردم، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره بوده است. واقعیت این است که حدود سه سال پیش، زمانی که مسئولیت سازمان را برعهده گرفتم، به دلایل مختلف، شرایط چندان مطلوبی وجود نداشت. دوران کرونا به‌تازگی پشت‌سر گذاشته شده بود و تحولات و اتفاقات مختلفی نیز در جامعه رخ داده بود. در مجموع، آن انسجام و هماهنگی مطلوبی که باید در حوزه سلامت وجود می‌داشت، به‌طور کامل برقرار نبود.

از همان ابتدا تلاش کردیم برنامه‌های سازمان را با رویکردی منسجم‌تر دنبال کنیم. در این چارچوب، هم برنامه‌های تبیینی سازمان را توسعه دادیم و هم فعالیت‌های خدمت‌رسانی را افزایش و ساماندهی کردیم. همان‌طور که می‌دانید، سازمان بسیج جامعه پزشکی در افکار عمومی تا حد زیادی با فعالیت‌های جهادی و خدمت‌رسانی در حوزه سلامت شناخته می‌شود. بر همین اساس، تلاش کردیم این فعالیت‌ها را با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، منسجم‌تر و گسترده‌تر دنبال کنیم تا بتوانیم خدمات مؤثرتری به مردم ارائه دهیم.