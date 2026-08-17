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کد خبر: ۳۳۶۲۱۰
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
سرویس کیهان » اخبار
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‌تجلیل از اصحاب رسانه در سپاه ناحیه تالش

تالش- خبرنگار کیهان:
سرهنگ پاسدار محمدعلی‌ستیزه، فرمانده سپاه شهرستان تالش، در جمع اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاران در شرایط بحرانی و جنگ رسانه‌ای، در خط مقدم جبهه روایت‌ها قرار دارند و با اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه می‌توانند نقش مهمی در مقابله با شایعات و تقویت اعتماد و آرامش عمومی ایفا کنند.
وی با تأکید بر اهمیت صداقت، دقت و مسئولیت‌پذیری در حرفه خبرنگاری افزود: خبرنگار باید ضمن رعایت سرعت در انتشار اخبار، صحت اطلاعات را در اولویت قرار دهد و با مطالبه‌گری و انعکاس مشکلات مردم، پل ارتباطی میان جامعه و مسئولان باشد. فرمانده سپاه تالش خاطرنشان کرد: رسانه‌ها با روایت صحیح و مسئولانه می‌توانند در تقویت امید، انسجام اجتماعی و عبور جامعه از شرایط بحرانی نقش‌آفرین باشند.

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