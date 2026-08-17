مبلغ کالابرگ باید متناسب با شرایط معیشتی مردم افزایش یابد

همدان- خبرنگار کیهان:

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی حمایت‌های معیشتی را ناکافی دانست وگفت: مبلغ کالابرگ با نیازهای امروز مردم تناسب ندارد و باید افزایش یابد.

عباس صوفی در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه استان همدان اظهار کرد: با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی، حمایت‌های معیشتی نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه افزایش پیدا کند تا بخشی از مشکلات خانوارها برطرف

شود.

وی با بیان اینکه حمایت‌های کوتاه‌مدت به تنهائی مشکلات معیشتی را حل نمی‌کند، افزود: حل پایدار این مشکلات نیازمند تصمیم‌های جدی اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد پایدار و اشتغال برای مردم است.

همدان با کمبود ۵۰ هزار واحد مسکونی مواجه است

نایب ‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت مسکن در استان گفت: حال مسکن همدان خوب نیست و مدیری که وضعیت مسکن را مناسب ارزیابی می‌کند، در جریان هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها نیست. صوفی با اشاره به ارتباط مستقیم مسکن با جوانی جمعیت افزود: مسئله جوانی جمعیت بدون حل مشکل مسکن به نتیجه نمی‌رسد و باید زمین مناسب و در مواردی زمین رایگان برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار گیرد. وی ادامه داد: علاوه‌ بر واحدهای مسکونی در حال ساخت، همدان حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیاز دارد و کوی پرواز به تنهائی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مسکن استان باشد. وی گفت: دو هفته پیش وزیر راه و شهرسازی دستور ساخت شهرک اکباتان را صادر کرد که اجرای آن می‌تواند بخشی از مشکلات مسکن همدان را کاهش دهد.

توسعه استان نیازمند مدیران توانمند است

صوفی همچنین بر ضرورت استفاده از مدیران توانمند در دستگاه‌های اجرائی استان تأکید کرد و گفت: از استاندار همدان انتظار داریم از مدیران فعال، پویا، جسور و اهل کار در مجموعه اجرائی استان استفاده کند.

وی افزود: برخی مدیران انگیزه و توان لازم برای انجام کارهای بزرگ را ندارند و در شرایطی که استان نیازمند شتاب گرفتن روند توسعه است، باید مدیرانی در مجموعه اجرائی حضور داشته باشند که انگیزه، جسارت و قدرت تصمیم‌گیری برای حل مشکلات مردم را داشته باشند.

پیگیری احداث بیمارستان هزار تختخوابی

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه از پیگیری احداث بیمارستان هزار تختخوابی همدان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

کمربندی در همدان بر کنارگذر اولویت دارد

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه کنارگذر همدان نیز گفت: ۱۶ سال از آغاز این طرح گذشته و بخشی از پروژه اجرائی شده است لذا باید برای تکمیل آن تلاش کنیم.

صوفی تملک اراضی را یکی از مشکلات اصلی این پروژه دانست و افزود: تکمیل کنارگذر همدان به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای کمربندی همدان گفت: پیگیر اجرای این طرح هستم و تلاش می‌کنیم مسیر کمربندی در مسیر حسن‌آباد و علی‌آباد قرار گیرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس خاطرنشان کرد: کنارگذر همدان در مجموع حدود ۱۰ کیلومتر طول و ۱۱ متر عرض دارد، اما آثار اقتصادی اجرای کمربندی برای شهر و استان به مراتب بیشتر از کنارگذر خواهد بود.