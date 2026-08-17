شيراز- خبرنگار كيهان:

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با اهدای لوح سپاس از تلاش‌های جهادی، مدیریت میدانی و اقدامات ارزشمند نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، در راستای حفظ پایداری شبکه انتقال و فوق‌توزیع و استمرار خدمت‌رسانی به مردم شریف استان بوشهر در شرایط دشوار و حساس جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.

در متن لوح سپاس آمده است:

تداوم خدمت‌رسانی به مردم شریف استان بوشهر و حفظ پایداری شبکه برق در روزهای دشوار جنگ رمضان و در شرایط ناشی از حملات آمریکایی صهیونیستی، جلوه‌ای ارزشمند از تعهد، ایثار و مجاهدت خستگی‌ناپذیر کارکنان صنعت برق کشور بود.

بدین‌وسیله از همت والا، حضور مسئولانه و تلاش‌های جهادی و خالصانه شما که موجب تقویت روحیه همکاران، استمرار خدمت‌رسانی به هم‌میهنان و پایداری شبکه برق در آن شرایط حساس شد، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

لازم به ذکر است که شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر در این دو استان فعالیت دارد و تأمین برق پایدار بخش‌های صنعتی، بندری و مسکونی جنوب کشور را برعهده گرفته است. استمرار این خدمت در روزهای گرم سال و دوره‌های اوج مصرف، نیازمند آمادگی شبانه‌روزی، تصمیم‌گیری به‌موقع و هماهنگی کارکنان متخصص این مجموعه است.