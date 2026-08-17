افزایش 53 درصدی صهیونیستهای فراری که نمیخواهند برگردند
سرویس خارجی-
نشریه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت از کاهش 53درصدی بازگشت صهیونیستهای فراری خبر داد.
از آنجا که سرزمین فلسطین از ابتدا یک سرزمین اسلامی بوده است، رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس خود برای مقابله با فلسطینیان، وابستگی شدیدی به پذیرش مهاجران یهودی داشته است. گرچه مقامات صهیونیست به پشتوانه حمایتهای آمریکا سیاستهای تهاجمی و جنگطلبانه را همواره در دستورکار قرار دادهاند اما این مسئله بدون تبعات نبوده است. مهاجرت معکوس یکی از این موارد است.
براساس جدیدترین گزارش کنست که از سوی یدیعوت آحارونوت منتشر شده است، شمار فراریان از سرزمینهای اشغالی طی سالیان اخیر بهشدت افزایش یافته که این مسئله زنگ خطر را در سرزمینهای اشغالی به صدا درآورده است. این آمارها نشان میدهد آمار بازگشت صهیونیستها به سرزمینهای اشغالی شاهد کاهش 53درصدی بوده و این رژیم با افزایش تمایل برای خروج صهیونیستها مواجه است. گزارش کنست تاکید دارد: طی سالیان اخیر شمار بازگشت صهیونیستها بهشدت کاهش یافته و در مقابل، بر تعداد افرادی که سرزمینهای اشغالی را ترک میکنند افزوده شده است. در سالهای 2022 تا 2024، شمار بازگشت صهیونیستهای فراری 53درصد کاهش یافته است. شدیدترین کاهش در بازگشت صهیونیستها مربوط به سال 2023 (سالی که حمله هفتم اکتبر حماس رخ داد) بوده است.
همواره مقامات صهیونیست میکوشند با تبلیغ سرزمینهای اشغالی به عنوان امنترین مکان برای یهودیان جهان، آنها را به مهاجرت تشویق کنند. با این حال، یدیعوت آحارونوت اذعان میکند موج خصومت علیه صهیونیستها در جهان و احساس تعلق خاطر به اسرائیل زمانی میتوانست منجر به افزایش بازگشت فراریان صهیونیست شود اما حقیقت این است که چنین مسئلهای اکنون رخ نداده است.
گزارش کنست تاکید دارد: کسری تراز مهاجرتی صهیونیستها (تفاوت میان ورودی و خروجی به سرزمینهای اشغالی) بین سالهای 2022 تا 2024 به حدود 140هزار نفر رسیده است. همچنین بازگشت فراریان صهیونیست از آمریکا به سرزمینهای اشغالی طی سالهای 2020 تا 2024 نصف شده است. ناآرامی در سرزمینهای اشغالی و چالشهای اشتغال از جمله دلایل عدم تمایل به بازگشت فراریان صهیونیست به سرزمینهای اشغالی عنوان شدهاند.
تشدید توحش صهیونیستها
مقامات صهیونیست که وجود این رژیم را مرهون ادامه سیاستهای توحشگونه میدانند، اکنون در راستای ایجاد امنیت پوشالی برای صهیونیستها و بازگرداندن امنیت ساختگی به سرزمینهای اشغالی، بر شدت عمل خود علیه غیرنظامیان فلسطینی در غزه و کرانه باختری افزودهاند. نظامیان صهیونیست طی دیروز (دوشنبه) به طور گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری شامل طوباس، رامالله، جنین و نابلس یورش برده و با غیرنظامیان فلسطینی درگیر شدند. یک جوان فلسطینی در جنین طی ضرب و جرح صهیونیستها بهشدت مجروح و یک جوان دیگر در شهرک قباطیه دستگیر شد. منابع فلسطینی از همراهی شهرکنشینان صهیونیست در سرکوب غیرنظامیان فلسطینی خبر دادند. صهیونیستها همچنین یک ساختمان 2 طبقه در قلندیا را ویران و ساکنان آن را آواره ساختند.
در نوار غزه نیز علیرغم آتشبس ادعایی که از ماه اکتبر برقرار شده است، جنگندههای صهیونیست دستکم در 2 نوبت مناطق شرقی این باریکه را هدف قرار دادند. همچنین منابع بیمارستانی غزه از زخمیشدن شماری غیرنظامی در حمله توپخانهای به محله التفاح و جنوب خانیونس خبر دادند. تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی از بمباران چادرهای فلسطینیان آواره در غزه حکایت دارد. جدیدترین آمارهای وزارت بهداشت غزه از شهادت 5 فلسطینی و مجروح شدن 18 تن دیگر در توحش صهیونیستها به این باریکه حکایت دارد.
دیدار داماد ترامپ با نتانیاهو
خبر دیگر اینکه، جرد کوشنر، داماد صهیونیست ترامپ و نماینده وی در امور منطقه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی دیدار کرد. این دیدار پس از آن صورت میگیرد که کوشنر در مصر با مقامات حماس نیز دیدار و گفتوگو کرده بود. گرچه طرح صلح 15 مادهای مطرح شده از سوی شورای به اصطلاح صلح و آمریکا بهصورت یکجانبه به نفع صهیونیستهاست، اما با توجه به نزدیک بودن انتخابات ماه اکتبر در اراضی اشغالی، نتانیاهو ترجیح میدهد برای جلب توجه صهیونیستهای راستگرا از هرگونه نرمش در برابر فلسطینیان اجتناب کند. از اینرو، منابع آگاه میگویند هیچ نشانه مثبتی از تمایل تلویو به پذیرش طرح صلح ادعایی پس از این دیدار دیده نشده است.
جیغ سناتور آمریکایی هم بلند شد
همزمان با آگاهی جهانی از سیاستهای ظالمانه رژیم صهیونیستی و نسلکشی فلسطینیان در غزه، اظهارات سخیف مقامات صهیونیست واکنشهای سیاستمداران در کشورهای حامی این رژیم را نیز به همراه داشته است. پس از لفاظیهای ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مبنی بر آنکه ارتش این رژیم باید در هر شب 30 تا 40 غیرنظامی فلسطینی در غزه را به قتل برساند، جکی روزن، سناتور دموکرات آمریکایی به این مسئله بهشدت واکنش نشان داد.
روزن در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نتانیاهو باید اظهارات بنگویر را تقبیح کند. چنین اظهاراتی وحشتناک و غیرقابل دفاع است. این سخنان در حالی مطرح میشود که کنگره آمریکا از هفتم اکتبر 2023 تاکنون دهها میلیارد دلار کمکهای نظامی اضافی به رژیم صهیونیستی تصویب کرده و تسلیحات آمریکایی بهطور مستقیم در نسلکشی فلسطینیان مورد استفاده قرار میگیرد. این در حالی است که طرح برنی سندرز، سناتور ترقیخواه کنگره برای محدود کردن کمکهای نظامی به تلآویو حمایت کافی را حتی در میان دموکراتها کسب نکرد.