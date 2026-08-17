نبرد بزرگ پهپادی بین روسیه و اوکراین اروپا با تحریم مسکو به کمک زلنسکی شتافت

در میانه نبرد بزرگ پهپادی بین روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا نیز با اعلام اینکه درصدد اعمال شدیدترین بسته تحریمی علیه روسیه است، به کمک «ولودیمیر زلنسکی» شتافت.

در سکون نسبی جنگ زمینی در جبهه اوکراین، دوطرف تمام توان و قدرت خود را حوزه جنگ پهپادی و موشکی قرار داده‌اند. طی دو ماه گذشته زیرساخت‌های انرژی در عمق خاک روسیه هدف شدیدترین حملات اوکراین قرار گرفته است. در مقابل نیز روس‌ها با حملات گسترده پهپادی و موشکی به عمق خاک اوکراین پاسخ این حملات را داده‌اند. طبق گزارش آسوشیتدپرس، اوکراین روز یکشنبه نیز صدها پهپاد را در سراسر روسیه به پرواز درآورد و حداقل ۶ نفر را کشت. این رسانه آمریکایی درباره حمله پهپادی روز یکشنبه به روسیه نوشت: «اوکراین یکی از بزرگ‌ترین حملات هوایی خود در جنگ را انجام داد.» به روایت آسوشیتدپرس، «اوکراین امسال حملات به روسیه را افزایش داده و با موشک‌های دوربرد و انبوهی از پهپادها، صنایع نظامی و تأسیسات انرژی را هدف قرار داده است.» وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یکشنبه‌شب ۸۲۲ پهپاد اوکراینی را منهدم کرده است. شهردار مسکو سرگئی سوبیانین، گفت که حدود ۶۰۰ پهپاد به سمت پایتخت روسیه شناسایی شده‌اند که یک‌سوم آنها بر فراز خود منطقه مسکو منهدم شده‌اند. خبرگزاری ریانووستی در گزارشی با استناد به آمارهای منتشرشده توسط وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۶) تاکنون بیش از 100هزار پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است.

حملات روسیه

در مقابل وزارت دفاع روسیه هم از حملات پهپادی گسترده به تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های دریایی اوکراین خبر داد و اعلام کرد که کارگاه تولید قایق‌های بدون سرنشین (شهپاد)، انبار کلاهک‌ها و چندین کشتی باری و نفتکش را در بندر اودسا و دریای سیاه هدف قرار داده است. به گزارش فارس، در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: در حملات بامداد دیروز (دوشنبه) همچنین محل استقرار قایق‌های گشت‌زنی نیروی دریایی اوکراین که وظیفه همراهی کشتی‌های حامل محموله‌های نظامی و سوخت را به عهده داشتند، هدف حملات قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه افزود که پهپادها در بندر اودسا به ۳ کشتی باری و دو نفتکش، علاوه بر مخازن سوخت و انبارهای تجهیزات نظامی، اصابت کرده‌اند.

اروپا در خدمت اوکراین

اما در میانه این نبرد پهپادی گسترده، اتحادیه اروپا اعلام کرد: با اعمال بسته تحریمی جدید علیه روسیه به کمک اوکراین می‌شتابد. «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه قصد دارد تحریم‌ها علیه روسیه را طی ماه‌های آینده به‌طور قابل‌توجهی گسترش دهد. کالاس در مصاحبه با روزنامه آلمانی «دی‌ولت» خبر داد که اتحادیه اروپا در حال برنامه‌ریزی برای اعمال «گسترده‌ترین بسته تحریمی علیه روسیه» در فصل پاییز است. او گفت: «تحریم‌های اتحادیه اروپا تاکنون برای روسیه هزینه زیادی داشته و ماشین جنگی روسیه را از بیش از یک تریلیون یورو (۱.۱۶ تریلیون دلار) محروم کرده است.