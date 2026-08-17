ترامپ توسط ایران تحقیر شد؛ یقه کرهجنوبی را گرفت
سرویس خارجی-
ترامپ که در جنگ با ایران به اهداف خود نرسید و تحقیر شد، حالا فشار را بر متحدان وابستهاش وارد کرده است؛ او پس از دستور «کاهش قابلتوجه» رزمایشهای مشترک با سئول گفت، رئیسجمهور کرهجنوبی با آمریکا علیه ایران همراهی نکرد. ترامپ همزمان، شروع به تمجید از رهبر کرهشمالی
کرد!
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سودایی آمریکا، در تازهترین تصمیم خود، کاهش قابلتوجه رزمایشهای نظامی مشترک آمریکا و کرهجنوبی را به پنتاگون ابلاغ کرده است، تصمیمی که درست در آستانه آغاز رزمایش «سپر آزادی اولچی» اتخاذ شد و بلافاصله این پرسش را به وجود آورد که چرا هزینه اختلافات واشنگتن بر سر جنگ ایران باید از متحدی در شرق آسیا گرفته شود. ترامپ در حالی از کاهش این رزمایشها سخن گفته که خود در همان پیام، به صراحت امتناع رئیسجمهور کرهجنوبی از همراهی با آمریکا در اقدامات مرتبط با ایران را یادآوری کرده است. به گزارش رویترز، رئیسجمهور آمریکا علاوه بر هزینه رزمایشها، به «رابطه بسیار خوب» خود با کیم جونگ اون نیز استناد کرده و تصمیم خود را در شرایطی اعلام کرده که رزمایش سالانه آمریکا و کرهجنوبی در آستانه آغاز بوده است. همزمان اعلام شد، ناو آمریکایی از دریای ژاپن به سمت غرب آسیا حرکت کرده است. این ناو برای محافظت از کرهجنوبی و ژاپن در دریای ژاپن مستقر شده بود!
واکنش سئول: «نه، متشکرم!»
ماجرا پس از آن آغاز شد که ترامپ در شبکه اجتماعی تروثسوشال، ابتدا رزمایشهای مشترک با کرهجنوبی را «پرهزینه» دانست و گفت: این تمرینها پیامی «نامناسب و خصمانه» برای کرهشمالی ارسال میکنند؛ اما بخش قابلتوجهتر سخنان او جایی بود که به موضع سئول درباره ایران اشاره کرد. رئیسجمهور آمریکا گفت: اخیراً از رئیسجمهور کرهجنوبی پرسیده است آیا حاضر است در تلاش آمریکا برای «خلع سلاح هستهای ایران» مشارکت کند و پاسخ سئول این بوده است: «نه، متشکرم.» ترامپ اعلام کرد به پیت هگست دستور داده است رزمایشهای مشترک با کرهجنوبی را «بهطور قابلتوجهی» کاهش دهد. بنابراین، حتی اگر استدلال ترامپ درباره هزینههای رزمایشها را مستقل از مسئله ایران در نظر بگیریم، قرار دادن پاسخ منفی سئول در همان پیام، ارتباط سیاسی میان دو موضوع را پررنگ کرده است.
آتلانتیک: ترامپ هزینه ایران را از کره میگیرد
اینجا بود که نشریه آمریکایی آتلانتیک وارد شد و حتی صریحتر از این ارتباط سخن گفت و در عنوان تحلیلی خود نوشت: «ترامپ کاری میکند کرهجنوبی هزینه تحقیرشدنش توسط ایران را بپردازد.» این نشریه با اشاره به وضعیت جنگ ایران، نوشت: ترامپ وارد جنگی شد که اکنون آمریکا در آن با مشکلات جدی مواجه است؛ ایران همچنان مقاومت میکند، منابع نظامی آمریکا تحت فشار قرار گرفته و ذخایر مهمات نیز با فرسایش روبهرو شدهاند. آتلانتیک سپس استدلال کرد که ترامپ به جای پذیرش مسئولیت پیامدهای این وضعیت، به سراغ متحدی رفته که میتواند هزینه اختلاف با واشنگتن را به آن تحمیل کند. اهمیت این تحلیل در آن است که چنین ارزیابیای از داخل فضای رسانهای آمریکا مطرح شده و تصمیم اخیر را نه صرفاً یک محاسبه نظامی درباره شبهجزیره کره، بلکه در ارتباط با پیامدهای جنگ ایران و رفتار ترامپ با متحدان بررسی میکند.
فشار بر متحدان، امتیاز به رقبا!
اقدام اخیر ترامپ را باید در چارچوب الگوی وسیعتر سیاست خارجی او دید، الگویی که در آن حمایت آمریکا از متحدان، بهجای آنکه یک تعهد پایدار و استراتژیک تلقی شود، به میزان همراهی آنان با خواستههای روز واشنگتن گره میخورد. در پرونده کرهجنوبی، یک متحد دیرینه آمریکا اکنون به دلیل همراهنشدن با سیاست واشنگتن درباره ایران با کاهش احتمالی بخشی از همکاریهای نظامی مواجه شده است؛ در همان حال، ترامپ از «رابطه بسیار خوب» خود با رهبر کرهشمالی سخن میگوید. لسآنجلستایمز نیز تصمیم اخیر را گسستی دیگر در سیاست سنتی آمریکا در قبال یک متحد دیرینه و نشانهای از ترجیح تعامل ترامپ با یک رهبر اقتدارگرا بر بخشی از ترتیبات امنیتی موجود با سئول توصیف کرده است.
زمینهسازی برای مذاکره با کیم یا پیامد جنگ ایران؟
در این میان، یورونیوز به یک پرسش مهم پرداخته است: آیا تصمیم ترامپ مقدمهای برای بازگشت به دیپلماسی با کیم جونگ اون است یا نتیجه فشارهایی است که جنگ ایران بر توان و منابع آمریکا وارد کرده است؟ شواهدی برای هر دو احتمال وجود دارد. ترامپ آشکارا بر رابطه شخصی خود با کیم تأکید کرده و سابقه دوره نخست ریاستجمهوری او نیز نشان میدهد که در سال ۲۰۱۸، پس از دیدار با رهبر کرهشمالی، رزمایشهای بزرگ آمریکا و کرهجنوبی را «تحریکآمیز» خواند و خواستار توقف آنها شد. از سوی دیگر، گزارشهای تازه درباره فشار بر ذخایر نظامی آمریکا پس از جنگ ایران نشان میدهد که واشنگتن با مسئله تخصیص منابع در چند منطقه راهبردی مواجه است. یورونیوز نیز تأکید کرده که ترامپ پیشتر در پی دیدار با کیم، رزمایشهای مشترک را مورد انتقاد قرار داده بود و اکنون بار دیگر همین مسیر در حال تکرار است.
سئول تسلیم تصمیم ناگهانی واشنگتن نشد
با وجود دستور ترامپ، کرهجنوبی اعلام کرده است رزمایش «سپر آزادی اولچی» طبق برنامه آغاز میشود. این رزمایش از ۱۷ تا ۲۷ اوت (26 مرداد تا 5 شهریور) ادامه دارد و حدود ۱۸هزار نیروی کرهجنوبی در آن مشارکت دارند. سئول تأکید کرده است که همکاری دفاعی با آمریکا را ادامه خواهد داد و آمادگی مشترک دو کشور همچنان برای بازدارندگی در برابر تهدیدهای منطقهای ضروری است. این واکنش نشان میدهد که کرهجنوبی حاضر نیست ساختار امنیتی چنددههای خود را صرفاً براساس تصمیمات ناگهانی رئیسجمهور آمریکا بازتعریف کند. از سوی دیگر، همین مسئله میتواند نشانهای از افزایش فاصله میان نگاه بلندمدت سئول به امنیت خود و رویکرد معاملهمحور دولت ترامپ باشد. اما، همزمان با آغاز رزمایش مشترک سالانه «سپر آزادی اولچی»، شماری از معترضان ضدجنگ با تجمع مقابل سفارت آمریکا در سئول، خواستار توقف این مانور نظامی شدند.
جنگ ایران؛ فشار بر توان نظامی آمریکا
تصمیم ترامپ همچنین در شرایطی اتخاذ شده که گزارشهای مختلف درباره فشار جنگ ایران بر منابع نظامی آمریکا منتشر شده است. شورای آتلانتیک گزارش داده است که بازسازی ذخایر موشکی آمریکا پس از جنگ ایران میتواند سالها زمان ببرد و پیامدهای این فرسایش از خاورمیانه فراتر رفته و به اروپا و منطقه هند-آرام نیز سرایت کند. این مسئله اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا آمریکا همزمان با بحرانهای خاورمیانه، همچنان خود را در برابر رقابت راهبردی با چین و تعهدات نظامی در شرق آسیا مسئول میداند. در چنین شرایطی، کاهش برخی فعالیتهای نظامی آمریکا در کرهجنوبی میتواند صرفاً یک انتخاب دیپلماتیک نباشد و با محدودیتهای واقعی ناشی از جنگ نیز ارتباط پیدا کند.
ترامپ، ایران و یقهای که اینبار از کرهجنوبی گرفت
تصمیم اخیر ترامپ تصویری روشن از تناقضهای سیاست خارجی او ارائه میدهد: رئیسجمهور آمریکا از یکسو در برابر کرهشمالی از «رابطه بسیار خوب» سخن میگوید و بهدنبال باز کردن مسیر دیپلماسی با کیم است و از سوی دیگر، در برابر متحد دیرینه خود در سئول، بهدلیل همراهنشدن با سیاست واشنگتن درباره ایران، دست به فشار میزند. در همین حال، رسانهای مانند آتلانتیک این اقدام را صراحتاً در ارتباط با هزینههای ناکامی آمریکا در جنگ ایران تفسیر کرده و گزارشها درباره فرسایش ذخایر نظامی آمریکا نیز نشان میدهد که پیامدهای این جنگ صرفاً در میدان نبرد باقی نمانده است.