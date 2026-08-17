سرویس خارجی-

روزنامه معروف آمریکایی ضمن اشاره به استیصال ترامپ در مقابل ایران نوشته، ترامپ به دنبال شکست گزینه نظامی مقابل ایران به گزینه فشار و جنگ اقتصادی روی آورده است اما این راهبرد هم شکست خواهد خورد.

«روان‌پریشی و زوال عقل ترامپ در حال بدتر شدن است.»، «ترامپ اعتبار و حیثیت آمریکا را نابود کرده است.» ، «سربازان آمریکایی آن‌قدر روحیه بالایی دارند که ترجیح می‌دهند خودکشی کنند تا برای اسرائیل بمیرند!»، «آمریکا یک شکست استراتژیک در منطقه متحمل شده و نمی‌تواند آن را بپذیرد.»، «حتی فاکس‌نیوز هم نمی‌تواند دروغ‌های ترامپ را پنهان کند»، «نزدیک‌ترین متحدان عرب آمریکا در خلیج‌فارس از برخوردهای عقب‌نشینانه ترامپ با ایران ناامید شده‌اند.»، «سربازان آمریکایی در ناوها می‌دانند که وقتی ایران می‌گوید ترامپ در حال دروغگویی است، حقیقت را می‌گوید».

اینها گوشه‌ای از انتقادها و نیش و کنایه‌هایی است که طی دو روز گذشته از سوی رسانه‌ها و کارشناسان آمریکایی به ترامپ در مقابل ایران زده شده است. انتقادها از عملکرد فاجعه‌بار ترامپ حتی به فاکس‌نیوز هم کشیده شده است. «جیک اوچینکلاوس»، نماینده دموکرات ماساچوست و نظامی سابق تفنگداران دریایی آمریکا، در گفت‌وگویی با این شبکه تلویزیونی محبوب ترامپ در حمله‌ای تند به او، به‌دلیل عملکرد دولتش در جنگ گفت: «دونالد ترامپ فاکس را تماشا می‌کند، بنابراین اینجا مستقیماً به او می‌گویم: آقای ترامپ! تو تنها رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا هستی که یک جنگ را خودت آغاز کردی و خودت هم باختی».

شاید حتی یک کارشناس و رسانه را هم نتوان یافت که مدعی باشد ترامپ در جنگ پیروز شده است. سی‌ان‌ان دو روز پیش با اشاره آب‌رفتن اهداف ترامپ در مقابل ایران نوشته بود: با کشیده‌شدن جنگ به ششمین ماه، فهرست اهداف بلند ترامپ به شکل محسوسی تغییر کرده و کوتاه‌تر شده است.» ترامپ که پیش از این به‌دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و نابودی توان موشکی و پهپادی ایران بود، حالا دیگر به نوشته سی‌ان‌ان تنها به بازشدن تنگه هرمز و بازگشت قیمت بنزین در آمریکا به وضعیت سابق راضی شده است، مسئله‌ای که نشان می‌دهد او هیچ دستاورد قابل‌قبولی در جنگ با ایران نداشته است.

رسانه‌ها و کارشناسان آمریکایی بر این باور هستند که با شکست راهبرد نظامی ترامپ مقابل ایران او به راهبرد قبلی آمریکا یعنی فشار حداکثری اقتصادی بازگشسته است اما کارشناسان بر این باور هستند که این راهبرد هم راه به جایی نخواهد برد و ایران همچون گذشته قرار نیست مقابل فشار اقتصادی کوتاه بیاید.

بازگشت به راهبرد منسوخ قدیمی

نشریه نیویورک‌تایمز در یک گزارش تحلیلی از این استیصال نوشته است با بن‌بست کامل در روند مذاکرات و عبور از ضرب‌الاجل 60روزه، دولت دونالد ترامپ پس از ناکامی در گزینه‌های نظامی مجدداً به راهبرد قدیمی و آزموده شده «فشار و جنگ اقتصادی» علیه ایران عقب‌نشینی کرده است. نیویورک‌تایمز می‌نویسد: ضرب‌الاجل 60روزه‌ای که ترامپ برای دستیابی به یک توافق جامع با ایران تعیین کرده بود، رسماً فروپاشیده است. واشنگتن که در دستیابی به اهداف اولیه خود شامل بازگشایی تنگه هرمز و توقف برنامه هسته‌ای ایران ناکام مانده اکنون جنگ را به یک «نبرد فرسایشی استقامت اقتصادی» تبدیل کرده است.

آن طور که این روزنامه آمریکایی نوشته است: پس از توقف حملات هوایی از اواخر ژوئیه(تیر)، کاخ سفید مجدداً به برقراری تحریم‌های نفتی و انسداد دریایی بنادر ایران روی آورده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مدعی شده که قصد دارد شدیدترین فشار مالی ممکن را اعمال کند تا ایران را مجبور به عقب‌نشینی در تنگه هرمز کند. راهبرد کنونی ترامپ شباهت عجیبی به همان سیاست «فشار حداکثری» دوره اول او دارد؛ سیاستی که پیش از این آزموده شده و در مهار برنامه هسته‌ای یا تسلیم کردن تهران ناکام مانده بود. به گزارش تسنیم به نقل از نیویورک تایمز تحلیلگران و کارشناسان ارشد حوزه ایران به شدت نسبت به نتایج این راهبرد مشکوکند. آنها تاکید می‌کنند که سیاست فشار حداکثری هرگز ایران را مجبور به تغییر مسیر نخواهد کرد. به نوشته نیویورک‌تایمز، بازگشت مجدد ترامپ به سنگر تحریم و نبرد اقتصادی، نشان‌دهنده بن‌بست عملیاتی آمریکا در برابر ایران است. با این حال، تجربه گذشته و ارزیابی تحلیلی کارشناسان نشان می‌دهد که بازسازی سیاست ناکارآمد فشار حداکثری، ایران را پای میز امتیازدهی نخواهد کشید و تنها واشنگتن را در یک جنگ فرسایشی و بدون افق پیروزی حبس می‌کند.

فشار اقتصادی جنگ روی مردم آمریکا

در حالی که ترامپ به سیاست قدیمی فشار اقتصادی علیه ایران بازگشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی آمریکا زیر سایه جنگ با ایران روزبه‌روز بحرانی می‌شود. شبکه سی‌ان‌بی‌سی در گزارشی نوشته است: گزارش‌های متعدد حکایت از آن دارد که شهریه تعداد زیادی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در آمریکا به بیش از ۱۰۰هزار دلار در سال رسیده و آموزش عالی را برای بسیاری از جوانان غیرممکن کرده است. در مدارس هم گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسته ماندن تنگه هرمز و در نتیجه افزایش قیمت سوخت، موادغذایی و لوازم مدرسه، خانواده‌های آمریکایی را در آستانه سال تحصیلی جدید تحت فشار قرار داده است. به گزارش فارس براساس مطالعه اندیشکده «Groundwork Collaborative» همزمان با آغاز فصل بازگشت به مدرسه در آمریکا، افزایش هزینه‌های زندگی بار مالی سنگین‌تری بر دوش خانواده‌ها گذاشته است. تعرفه‌های تجاری دولت دونالد ترامپ و پیامدهای جنگ با ایران به افزایش قیمت کالاهای موردنیاز دانش‌آموزان و سایر هزینه‌های خانوار دامن زده‌اند. براساس این مطالعه قیمت لوازم مدرسه در سال جاری حدود ۱۱درصد افزایش یافته و خانواده‌ها انتظار دارند برای لوازم آموزشی و وعده‌های غذایی هر دانش‌آموز در سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ نزدیک به ۴هزار دلار هزینه کنند.

والدین آمریکایی در گفت‌وگو با ام‌اس‌نَو از افزایش شدید قیمت کالاهایی مانند کوله‌پشتی، دفتر، جعبه غذا و لوازم الکترونیکی ابراز نگرانی کرده‌اند. یکی از مادران مجرد چهار فرزند در ویرجینیای غربی گفته است حتی یک کوله‌پشتی ساده ۳۵ دلاری نیز برای او گران تمام می‌شود. این گزارش جنگ آمریکا با ایران را در کنار افزایش تعرفه‌ها، عامل دیگری برای تشدید فشار اقتصادی بر خانواده‌ها می‌داند. افزایش قیمت نفت و سوخت، هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا برده و برخی شرکت‌های تولیدکننده لوازم مدرسه نیز قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. در همین حال، افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی باعث شده خانواده‌ها برای خرید لوازم مدرسه مجبور به انتخاب میان نیازهای مختلف شوند. برخی والدین گفته‌اند دیگر نمی‌توانند مانند سال‌های گذشته برای فرزندان‌شان لباس، کفش، کوله‌پشتی و سایر ملزومات را یکجا خریداری کنند.

براساس این گزارش، این فشار اقتصادی به هزینه‌های مدرسه محدود نمی‌شود. تغییرات ایجادشده در برنامه‌های کمک‌غذایی و درمانی در پی تصویب طرح موسوم به «لایحه بزرگ و زیبای ترامپ» نیز دسترسی برخی خانواده‌های کم‌درآمد به کمک‌های غذایی و پوشش درمانی را دشوارتر کرده است.یکی از مادران مورد استناد این گزارش با انتقاد از ترامپ گفته است: «ما در جنگ هستیم؛ حالا قیمت بنزین و همه‌چیز بالا رفته، همه اینها به خاطر اوست.»

دلیل شکست آمریکا از ایران

«جو کنت»، عضو پیشین دولت ترامپ، هم با حمله به حامیان جنگ ایران، گفت: یکی از دلایل اصلی شکست این جنگ، نبود شناخت کافی از ایران و خاورمیانه است. رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا و از منتقدان جنگ آمریکا با ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به‌شدت از «لورا لومر»، فعال سیاسی نزدیک به ترامپ، انتقاد کرد و او را به دامن زدن به تنش و تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از وضعیت جنگ متهم کرد. کِنت در این پیام نوشت: جنگ ایران به‌دلیل «نبود درک ابتدایی از کشوری که با آن وارد جنگ شده‌ایم و خاورمیانه به‌طور کلی» در حال شکست است و مواضع افرادی مانند لومر نشان‌دهنده ناتوانی در ارزیابی صحیح محیط تهدید منطقه است.