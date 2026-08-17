سرویس خارجی-

حملات موشکی هر روزه نیروهای مسلح یمن به مواضع مزدوران عربستان در المخا و نفتکش‌های این رژیم در باب‌المندب، بار دیگر آسیب‌پذیری امنیتی ریاض و قدرت بازدارندگی مقاومت یمن را آشکار کرد.

المخا، بندر تاریخی یمن در ساحل دریای سرخ و در نزدیکی ورودی جنوبی این دریا به باب‌المندب، قرن‌ها یکی از مسیرهای مهم ارتباطی میان شبه‌جزیره عربستان، شرق آفریقا، اقیانوس هند و مسیرهای تجاری منتهی به مدیترانه بوده است. اهمیت این بندر تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمی‌شود؛ المخا در سده شانزدهم میلادی، پس از گسترش نفوذ عثمانی‌ها در یمن، به یکی از پایگاه‌های اصلی آنها در دریای سرخ تبدیل شد و در سده‌های هفدهم و هجدهم به مرکز مهم تجارت قهوه یمن بدل شد؛ به‌گونه‌ای که نام «موکا» در تجارت جهانی قهوه با همین بندر گره خورد. پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که بازرگانان اروپایی، هندی و آفریقایی در دوره رونق المخا در این بندر رفت‌وآمد داشتند و کالاهای زیادی از مسیر آن جابه‌جا می‌شد.

جایگاه المخا در مجاورت باب‌المندب باعث شد این بندر در دوره‌های مختلف، در کانون رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گیرد. با تغییر مسیرهای تجارت دریایی و ظهور بنادر رقیبی همچون عدن و حدیده در قرن نوزدهم، اهمیت تجاری المخا کاهش یافت، اما موقعیت استراتژیک آن از میان نرفت. در جنگ یمن نیز بار دیگر اهمیت بندر آشکار شد؛ پس از آغاز مداخله نظامی ائتلاف به رژیم سعودی در سال ۲۰۱۵، ساحل غربی یمن به یکی از اصلی‌ترین صحنه‌های رقابت نظامی تبدیل شد. در ابتدای سال ۲۰۱۷، نیروهای مزدوران سعودی عملیات «نیزه طلایی» را با هدف تسلط بر ساحل غربی و مسیرهای منتهی به باب‌المندب و تصرف المخا آغاز کردند و پس از نبردهای سنگین کنترل شهر و بندر را به دست گرفتند. بنابراین، المخا در سال‌های جنگ نه یک بندر عادی، بلکه یکی از نقاطی بوده است که کنترل آن با معادلات نظامی و دریایی دریای سرخ و باب‌المندب پیوند خورده است. حالا یمنی‌ها درصدد پس‌گرفتن این منطقه مهم هستند.

شلیک موشک به بندر المخا

در ادامه تشدید درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف یمن، منابع خبری دیروز از حملات موشکی مجدد نیروهای مسلح یمن به اهدافی در منطقه باب‌المندب و شهر المخا خبر دادند. به گزارش ایرنا به نقل از الجزیره، منابع محلی اعلام کردند که نیروهای انصارالله یمن دو فروند موشک بالستیک به سمت باب‌المندب شلیک کرده‌اند؛ همزمان نیروهای وابسته به دولت مستعفی (مزدوران سعودی) نیز خبر دادند که دو موشک بالستیک به سمت بندر المخا و دریای سرخ شلیک شده است. در گزارش دیگری که از سوی رسانه‌های یمنی منتشر شده، شمار موشک‌های شلیک‌شده به سمت باب‌المندب پنج فروند اعلام شده است.

در همین چارچوب، رسانه‌های سعودی نیز از حملات جدید به شهر المخا خبر داده‌اند. شبکه الحدث عربستان گزارش کرد المخا هدف حملات نیروهای انصارالله قرار گرفته و پس از این حملات، صدای دو انفجار در خیابان برق این شهر شنیده شده است. گزارش‌های دیگر نیز از هدف قرار گرفتن مواضع و تجهیزات نظامی نیروهای وابسته به عربستان در منطقه المخا حکایت دارد.

حملات همزمان به مواضع سعودی

این حملات در حالی صورت گرفته است که طی روزهای اخیر، نیروهای مسلح یمن دامنه عملیات خود را به چند محور دیگر نیز گسترش داده‌اند. یک منبع نظامی یمنی پیش‌تر اعلام کرده بود که مواضع نظامی عربستان در منطقه المخا و استان مأرب با چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفته و این حملات به کشته و زخمی‌شدن شماری از نیروها و تخریب تعدادی از انبارهای سلاح و مهمات منجر شده است، ادعایی که جزئیات آن از سوی منابع به‌طور کامل تأیید نشده است.

همزمان گزارش‌هایی نیز درباره حمله نیروهای یمنی به مواضع سعودی در منطقه جازان منتشر شده است. در مقابل، رژیم سعودی به گلوله‌باران روستاهای پرجمعیت شهرستان مرزی رازح در استان صعده متوسل شده است. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که برخلاف تصویری که ریاض طی سال‌های اخیر از کاهش تنش و تثبیت وضعیت یمن ارائه می‌کرد، توانایی نیروهای یمنی برای انتقال فشار به عمق مواضع مزدوران عربستان، محاسبات امنیتی این کشور را با دشواری مواجه کرده است. دیروز منابع یمنی همچنین اعلام کردند نفتکش سعودی را در باب‌المندب هدف قرار دادند.

نکته جالب اینجاست که حملات یمن به اهداف سعودی در حالی صورت می‌گیرد که آل‌سعود با ترکیه و پاکستان توافق امنیتی با عنوان «توافق مکه» امضاء کرده تا در صورت حملات یمن، آنها نیز وارد این جنگ شوند اما گویا ترکیه و پاکستان فقط دلارهای سعودی را گرفته‌اند و حاضر نیستند به خاطر این رژیم وارد جنگ شوند!

اظهارات یحیی سریع

سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم از هدف قرار گرفتن کشتی جنگی و چند قایق ارتش عربستان از سوی نیروهای مسلح یمن خبر داد. به گزارش مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ما یک کشتی جنگی دشمن سعودی را به همراه چهار قایق نظامی همراه آن در دریای سرخ در مقابل سواحل المخا هدف قرار دادیم. وی افزود: این حمله دقیق و مستقیم و با چند موشک بالستیک انجام شد. این عملیات منجر به آتش‌سوزی کامل کشتی و غرق‌شدن برخی قایق‌ها و آتش‌گرفتن دیگر قایق‌ها شد.

یحیی سریع تأکید کرد: ما با دقت تمام تحرکات و تجمعات نظامی دشمن سعودی را از نزدیک زیر نظر داریم و این تحرکات و تجمعات را چه در خشکی و چه در دریا هدف قرار خواهیم داد. همچنین معادله محاصره در برابر محاصره ادامه‌دار خواهد بود و همه مراکز تجمع نظامیان دشمن در هر مکانی هدف قرار می‌گیرند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد: ما یک انبار سلاح وابسته به تجمعات دشمن سعودی را در مرکز نظامی صحن‌الجن در مأرب با چندین پهپاد هدف قرار دادیم و آن را به آتش کشیدیم.