رونمایی چین از یک سلاح مرموز برای از کار انداختن پهپادهای انبوه
چین با آزمایش یک ناوچه سبک پنهانکار و مجهز به سامانهای ناشناخته، گمانهزنیها درباره نسل جدید تسلیحات دریایی را افزایش داده است.
چین همچنان با سرعت در حوزه فناوریهای نظامی پیشروی میکند. به گزارش دوشنبه ایرنا از نشریه آسیاتایمز، چین با آزمایش یک کوروت (ناوچه سبک) پنهانکار و مجهز به سامانهای ناشناخته، گمانهزنیها درباره نسل جدید تسلیحات دریایی را افزایش داده است، سامانهای که احتمال میرود یک سلاح صوتی یا مایکروویو پرقدرت باشد و بتواند از مقابله با پهپادهای انبوه تا اعمال فشار در «منطقه خاکستری» کاربرد داشته باشد. این شناور آزمایشی که نخستینبار در سال ۲۰۲۳ مشاهده شد، اخیراً با جایگزینی یک پرتابگر موشک با سامانهای جعبهایشکل و ناشناخته، بار دیگر مورد توجه تحلیلگران نظامی قرار گرفته است. برخی کارشناسان احتمال میدهند این سامانه سلاح صوتی برای ایجاد اختلال در نیروهای دشمن باشد و گروهی دیگر آن را سامانه مایکروویو پرقدرت میدانند که برای مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) طراحی شده است.