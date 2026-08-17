اعتراف درباره«سهمیه شبانه»کشتار در غزه باید برای روز محاکمه جنایتکاران ثبت شود

معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در پیامی با بیان اینکه وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی برای کشتار در غزه «سهمیه شبانه» تعیین کرده است، تاکید کرد: این اعترافات باید برای روز محاکمه این جنایتکاران ثبت و حفظ شود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی اسرائیل برای کشتار در غزه «سهمیۀ شبانه» تعیین کرده است؛ ۳۰ تا ۴۰ نفر.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این جنایتکار صهیونیست همزمان از اخراج فلسطینیان و شهرک‌سازی در سراسر غزه صحبت می‌کند.

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: این اعترافات باید برای روز حساب و محاکمه این جنایتکاران ثبت و حفظ شود.

به گزارش ایرنا، «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روز شنبه در اظهاراتی تند و ضد انسانی و جنایتکارانه خواستار کشتن ده‌ها فلسطینی در یک روز شد و گفت: «من معتقدم که باید هر شب در غزه عملیات حذف و پاکسازی انجام شود، ۳۰ یا ۴۰ نفر را از بین ببریم، نه فقط کسانی که خطرناک هستند. آنجا افرادی هستند که نباید زنده باشند، نباید زندگی کنند».