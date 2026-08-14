* هجوم گسترده نزدیک به ۵۰ هزار پناهجو از خاک مراکش به حصارهای مرزی شهر سبته (Ceuta ) اسپانیا یک جابه‌جایی خودجوش جمعیت نیست. این یک اقدام حساب‌شده برای تنبیه اسپانیا به دلیل مواضع صریح این کشور در قبال فلسطین و ایران است. نخست‌وزیر اسپانیا، در ماههای اخیر با حمایت‌های علنی خود از مردم فلسطین و انتقاد صریح از نسل‌کشی رژیم صهیونی در غزه، خشم واشنگتن و تل‌آویو را برانگیخته است.

گرشاسب

* اصطلاح خلع سلاح در ادبیات مقاومت فلسطین وجود ندارد. چرا که برخورداری از سلاح، حق مشروع تمامی ملت‌هایی است که تحت اشغال زندگی می‌کنند. بنابر این با شروع مذاکرات صلح غزه، طرف‌های فلسطینی باید کاری کنند که سلاح مقاومت به بخشی اصیل از ارتش این کشور تبدیل شود و ساماندهی آن در چارچوب مرجعیت‎های فلسطینی و اجماع ملی صورت بگیرد.

کشمیری

* معتقدم حمایت مردم از این دفاع قهرمانانه کم‌تر از دفاع موشکی نیست. در این شرایط خطیر، همه ما باید حامی رهبری، شعام و دولت باشیم. راه عبور از این جنگ نابرابر، فقط ایستادگی و مقاومت است. هر کدام از ما باید ببینیم چه کاری می‌توانیم برای عبور عزتمندانه از جنگ انجام دهیم، ملزم به انجام همان کار بشویم.

خاوریان مقدم

* آمریکایی‌ها باید بدانند ادامه محاصره دریایی و آتش‌افروزی رژیم آمریکا، هم قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند و هم تنگه‌ها و گلوگاه‌های دیگر را می‌بندد. انتخاب با آمریکاست اما این کار موجب خواهد شد تاوان آن را اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رأی‌دهندگان آمریکایی بدهند.

قندچی

* باید توجه کرد تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست، بلکه به یک اهرم بازدارندگی راهبردی برای ایران تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که ایران می‌تواند از امکان باز یا بسته نگه‌داشتن آن به‌عنوان ابزاری برای مدیریت رفتار قدرت‌های خارجی و مقابله با فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی استفاده کند.

تاجیک

* آنچه که در مورد مسئله صلح در غزه باید گفت این است که غزه وارد مرحله‌ای تازه شده است. مرحله‌ای که در آن مقاومت، نه با همان ساختار گذشته، بلکه با تاکتیک‌ها و شیوه‌های جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مطاعی

* «رونالدو» اسطوره‌ فوتبال جهان، با انتشارِ پرچمِ ایران نوشت: قدرت فقط در زمینِ بازی نیست. بلکه در قلبِ ملتی است که هرگز تسلیم نمی‌شود. دعاهای من، برای مردمِ شجاعِ ایران این است که قوی بمانید. بازدید: ۳/۲ میلیارد بار این توئیت، رکوردِ لایک و بازدید را در تاریخِ ایکس جابه‌جا کرد و شوکِ بزرگی به رسانه‌هایِ غربی وارد کرد.

تجلی

* آمریکایی‌ها و متحدانش، با بلایی که بر سرشان در کویت، بحرین و اردن در آخرین ضربات کوبنده نیرو‌های مسلح کشورمان آمد، به خوبی دریافتند که نیروی‌های نظامی ایران در اوج آمادگی قرار دارند.

مغانلو

* نه از تهدید‌های ترامپ و دستور حمله سنگین و بی‌سابقه به کشور عزیزمان باید ترسید و نه از اعلام دستور لغو حمله به ایران ذوق‌زده شد. دشمن را باید با نگاهی واقع‌بینانه تحت نظر داشت و تمامی تحرکات و رفتارهایش را رصد کرد.

محرمی

* اسرائیلی‌ها از چرخش‌های ناگهانی و سریالی ترامپ مقابل ایران به خشم آمده می‌گویند ترامپ ما را دیوانه کرده است. وقتی کوری عصاکش کوری دیگر بشود غیر از این نباید انتظار داشت.

زکی‌پور

* لری جانسون، تحلیلگر آمریکایی افشا کرده راننده و محافظان شخصی نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا در ازای پاداش میلیون دلاری با ایالات متحده آمریکا همکاری کردند.اما بعد از پایان عملیات دستگیری مادورو، دونالد ترامپ از دادن پاداش نقدی به آنها خودداری کرد. بنویسید عاقبت وطن‌فروشی بهتر از این نمی‌شود.

حاج‌صفی

* در حالی که ترامپ یک روز از سودآوری جنگ با ایران و فروش بیشتر نفت سخن می‌گفت، اکنون فشار خود را به شرکت‌های نفتی تشدید کرده و از آنها خواسته تا قیمت سوخت برای مصرف‌کنندگان آمریکایی را فوراً کاهش دهند.ترامپ تازه متوجه شده کت تن کیست.

نورافکن

* تمام دنیا مدیریت تنگه هرمز را کارت برتر ایران می‌دانند به غیر از جماعت اصلاح‌طلبان.درست قضیه نفت زمان قاجار شده که انگلیسی‌ها می‌خواستند غارت کنند. می‌گفتند مایع بدبو را می‌خواهید چه کار؟ الان هم اصلاح‌طلبانی چون ظریف می‌گویند تنگه هرمز باعث جنگ می‌شود همان بهتر که بدهیم برود.

دلشاد

* به آن آقایی که در این شرایط حساس و از روی جهل، حزب‌اللهی را 20 درصد جامعه دانسته و 80 درصد باقی مانده را غیر حزب‌اللهی اعلام کرده، عرض می‌کنم الان مسئله دفاع از کشور مطرح است که همه، اعم از آنکه در اصطلاح حزب‌اللهی خوانده شوند یا خوانده نشوند‌، در دفاع از ایران زیر یک پرچم در حال تلاش هستند. وقتی دفاع از ایران یک عمل حزب‌اللهی است همه الان حزب‌اللهی هستند.

موسیوند

* یک کاربر‌آمریکایی توئیت زده صدام حسین ۲ قطعنامه سازمان ملل را زیر پا گذاشت، آمریکا او را اعدام کرد و اما نتانیاهو ۷۷ قطعنامه سازمان ملل را زیر پا گذاشته اما هنوز زنده است. آیا عجیب نیست؟

شرف‌زاده

* امروز حدود ۹۰ میلیون نفر در کِشتی نظام نشسته‌اند و اگر مثل گذشته خوب از نظام حمایت کنند، از طوفان‌های پیش رو هم با قدرت عبور خواهیم کرد. اما اگر عده‌ای مدام مردم را نسبت به عملکرد مدیران کشتی دچار تردید و ترس کنند، اتحاد و آرامش درون کشتی برهم می‌خورد آن‌گاه تکانه‌های داخل کشتی در میان طوفان‌های خارجی ممکن است کشتی را واژگون کند. بنابراین باید بسیار مراقب رفتار و گفتارمان باشیم.

خلیلی

* موضوع حاکمیت انحصاری جمهوری اسلامی ایران برتنگه هرمز به منزله شیشه عمر ترامپ و آمریکا بوده و اعمال این حاکمیت کمر دشمنان را خواهد شکست.

الیاسی

* منشوری که با فریاد «مثلی لا یبایع مثله» بنیان نهاده شد، در کلام مقتدایمان و حسین زمان تجلی یافت تا بار دیگر پیروزی خون بر شمشیر را به رخ جهان بکشد و یزید زمان را رسوا نماید.

ورمقانی

* عربستان تا دیروز آویزان آمریکا بود؛ حالا آویزان ترکیه و پاکستان شده است! وقتی قدرت اول نظامی جهان نتوانست امنیتش را تضمین کند چرا فکر کرد این دو کشور می‌توانند؟ خدا هیچ کشوری را این‌گونه خوار و ذلیل نکند!

شعبانی

* نوزده مُرداد سالروز شهادتِ اسوه صبر، استقامت و ایثار، سیدُالأسرا، حافظِ قرآن، امیرِ آزاده و جانبازِ سرافراز، سرلشکر خلبان حسین لشکری، را با ذِکرِ صلوات گرامی می‌داریم. سلام و صلوات خداوند و ملائکه و مؤمنان نثار روح او باد.

کیایی‌نژاد