مگه چی خوردی؟!(گفت و شنود)

گفت: در خبرها آمده است که ترامپ از انتقام ایران خیلی وحشت کرده است.

گفتم: باید هم وحشت کند. چون هر مسلمان و هر آزاده‌ای آرزو می‌کند که به حیات ننگین این خوک کثیف خاتمه بدهد و این آدم‌نمای پلید را به جهنم بفرستد.

گفت: تازه‌ترین نشانه وحشت ترامپ هنگام بازگشت از سفر اخیر خود به ترکیه بوده است. او از ترس انتقام ایران از هواپیمای اختصاصی «ایرفورس وان» پیاده شده و با یک هواپیمای دیگر فرودگاه آنکارا را ترک

کرده است.

گفتم: قاتل پلیدی از ترس انتقام و قصاص، درون پوست

یک گوسفند رفت تا همراه گله گوسفندان از شهر خارج شود! ولی در میانه راه شیری به گله حمله کرد و او را که چاق‌و‌چله‌تر از بقیه گوسفندان به‌نظر می‌رسید، تکه‌پاره کرد و خورد ولی بدجوری حالش به‌هم خورد و سعی می‌کرد چیزی را که خورده بالا بیاورد! در همین حال، شیر دیگری از او پرسید؛ مگه چی بود که خوردی؟ گفت؛ گوسفند بود ولی نمی‌دانم چرا مزّه خر می‌داد؟!