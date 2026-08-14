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کد خبر: ۳۳۵۹۷۳
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

مگه چی خوردی؟!(گفت و شنود)

گفت: در خبرها آمده است که ترامپ از انتقام ایران خیلی وحشت کرده است.
گفتم: باید هم وحشت کند. چون هر مسلمان و هر آزاده‌ای آرزو می‌کند که به حیات ننگین این خوک کثیف خاتمه بدهد و این آدم‌نمای پلید را به جهنم بفرستد. 
گفت: تازه‌ترین نشانه وحشت ترامپ هنگام بازگشت از سفر اخیر خود به ترکیه بوده است. او از ترس انتقام ایران از هواپیمای اختصاصی «ایرفورس وان» پیاده شده و با یک هواپیمای دیگر فرودگاه آنکارا را ترک 
کرده است. 
گفتم: قاتل پلیدی از ترس انتقام و قصاص، درون پوست 
یک گوسفند رفت تا همراه گله گوسفندان از شهر خارج شود! ولی در میانه راه شیری به گله حمله کرد و او را که چاق‌و‌چله‌تر از بقیه گوسفندان به‌نظر می‌رسید، تکه‌پاره کرد و خورد ولی بدجوری حالش به‌هم خورد و سعی می‌کرد چیزی را که خورده بالا بیاورد! در همین حال، شیر دیگری از او پرسید؛ مگه چی بود که خوردی؟ گفت؛ گوسفند بود ولی نمی‌دانم چرا مزّه خر می‌داد؟!

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