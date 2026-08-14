هیچ کشتی خارجی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارد

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) گفت: هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را نخواهد داشت.

سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) روز پنجشنبه

(22 مردادماه) در رابطه با ادعاهای واهی آمریکا در مورد تنگه هرمز، اظهار کرد: هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت جمهوری اسلامی ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد.

به گزارش مهر، این بیانیه به شرح زیر است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز که نشان از استیصال و درماندگی ارتش آن کشور است، کذب و دروغی بیش نیست.

اعلام می‌گردد تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران، امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهند داشت.

سران و ارتش تروریست آمریکا، از گذشته تاکنون اقتدار و ایستادگی ملت و فرزندان شجاع مردم در نیروهای مسلح قدرتمند ایران را به‌خوبی آزموده‌اند.

آمریکا به‌طور مداوم به‌دنبال شرارت و ناامنی در منطقه است و تهدیدهای بدون پشتوانه و بی‌اساس آن کشور، در مقابل آمادگی‌های همه‌جانبه و بیش از گذشته رزمندگان قهرمان اسلام در نیروهای مسلح، نتیجه‌ای جز بیچارگی و درماندگی بیشتر، برای آن‌ها نخواهد داشت.

نیروهای مسلح پرافتخار ایران اسلامی، تمام تحرکات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را در منطقه، زیر نظر دارند و تحت فرماندهی حکیمانه و هوشمندانه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، در تحقق حقوق ملت، حاکمیت ملی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران ذره‌ای تردید نداشته و نخواهند داشت و به هرگونه تهدید، در هر نوع و هر سطح، پاسخ کوبنده‌تر و شدیدتر از قبل خواهند داد.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم»