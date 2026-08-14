ضربه اطلاعات سپاه به تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان

باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان با تلاش پاسداران گمنام امام زمان(عج) در قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سازمان اطلاعات سپاه سلمان منهدم شد.

پس از هلاکت 2 نفر از عناصر یکی از گروهک‌های تروریستی

در تاریخ 15 مردادماه در جنوب استان سیستان و بلوچستان، پس از یک هفته اشراف اطلاعاتی دقیق در تعقیب سایر عناصر باقیمانده این تیم، صبح جمعه با تلاش پاسداران گمنام امام زمان(عج) در قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سازمان اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، یک نفر دیگر از اعضای این تیم به همراه مقادیر زیادی سلاح، مهمات، تجهیزات انفجاری و ارتباطی در جنوب استان دستگیر

شد.

به گزارش تسنیم، اعضای باقیمانده این تیم قصد انجام اقدامات تروریستی بر روی اهداف از پیش تعیین شده در جنوب استان را داشتند.

رهبران مزدور این تیم تروریستی وابسته به رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا تحت حمایت کشورهای مرتجع عربی حوزه خلیج‌فارس، قصد دارند پس از شکست رهبرانشان در جنگ نظامی با کشورمان، سلسله اقدامات تروریستی را در استان رقم بزند که با عنایت خداوند متعال این عناصر تروریستی قبل از هرگونه اقدام تروریستی مورد ضربه قرار گرفتند.

انهدام ۲ هسته‌ عملیاتی گروهک تروریستی- تکفیری

با دستگیری ۴ تروریست و کشته‌ شدن ۲ تن از آنان در جنوب‌شرق کشور

وزارت اطلاعات نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌ استحضار شهروندان گرامی می‌رساند در پرتو الطاف الهی و در ادامه اقدامات آفندی-پدافندی سربازان گمنام امام‌زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان‌ و هم‌افزایی رزمندگان غیور قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و دلاورمردان فراجا، ۲ هسته‌ سازمان‌یافته وارداتی دیگر از گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی به هنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در سلسله عملیات‌های نیروهای اطلاعاتی استان در شهرستان خاش، تعداد ۴ نفر از تروریست‌ها دستگیر و ۲ نفر دیگر در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیدند.

این دو هسته‌ عملیاتی آموزش دیده وارداتی مزدور دشمن آمریکایی-صهیونیستی قصد اجرای پروژه دشمن در ناامن سازی استان و ضربه به زیرساخت‌های اقتصادی جنوب استان را داشتند که قبل از هرگونه اقدام، شناسایی و متلاشی

شدند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین در ادامه سلسله اقدامات نیروهای حافظ امنیت جهت تامین امنیت اجتماعی شهروندان استان، یک باند ۴ نفره سازمان یافته شرارت و مخل نظم و امنیت عمومی در شهرستان زاهدان که درصدد ربایش شهروندان این شهر و باجگیری از خانواده آنان بود، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفته و به همراه مقادیری سلاح و تجهیزات دستگیر شدند.

در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی)

گزارش فرمایند.