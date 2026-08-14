عراقچی حمایت اتحادیه اروپا از عناصر تروریستی ضدایرانی را محکوم کرد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حمایت اتحادیه اروپا از عناصر تروریستی ضدایرانی را محکوم کرد.

سید عباس عراقچی و بئاته ماینل رایزینگر وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اتریش روز پنجشنبه(22 مردادماه) درخصوص آخرین روندها و موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت تلفنی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

در این تماس تلفنی، طرفین راجع به روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح آخرین تحولات منطقه از جمله گفت‌وگوهای ایران-عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریت آتی تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: وضعیت موجود نتیجه تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت وارد فرآیند دیپلماتیک شد و تفاهم خاتمه جنگ نیز در 28 خردادماه امضاء گردید، طرف آمریکایی با نقض مفاد تفاهم و اعمال تحریم دریایی علیه ایران و حملات گسترده علیه اهداف نظامی و غیرنظامی ایران موجب تشدید تنش و ناامن‌شدن تنگه هرمز شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم جنایات شنیع رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان، موضع انفعالی اتحادیه اروپایی و حمایت‌های همه‌جانبه برخی کشورهای اروپایی از این رژیم را عامل عمده تداوم اشغالگری و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی دانست و خواستار تجدید نظر اتحادیه اروپایی در رویکردهای خود در قبال مسائل منطقه غرب آسیا شد.

عراقچی همچنین موضع مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا علیه ایران و حمایت آنها از عناصر تروریستی ضدایرانی را محکوم کرد.

وزیر خارجه اتریش در این تماس تلفنی ضمن تشریح موضع کشورش درخصوص اوضاع منطقه، بر اهمیت بازگشت ثبات و امنیت در منطقه و عادی شدن شرایط از طریق راه‌حل‌های دیپلماتیک تاکید کرد.

اروپا فاقد هرگونه جایگاه اخلاقی برای موعظه کردن دیگران است

همچنین عراقچی روز پنجشنبه(22 مردادماه) در تماس تلفنی با گیورگیوس گراپتریتیس، وزیر امور خارجه یونان با اشاره به تداوم اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران از جمله ادامه محاصره دریایی و نقض‌ تفاهم مورخ 28 خردادماه، بر عزم ایران برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات دوجانبه با عمان برای تعیین مسیرهای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و جامعه جهانی می‌بایست طرف‌های متجاوز و قانون‌شکن را به‌خاطر این وضعیت پاسخگو

کنند.

عراقچی همچنین با یادآوری عملکرد دوگانه و مزورانه اتحادیه اروپا در قبال حقوق بشر، به‌ویژه حمایت همه‌جانبه برخی طرف‌های اروپایی از رژیم صهیونیستی و بی‌تفاوتی نسبت به نسل‌کشی فلسطینیان و جنایات جنگی ارتکابی آن رژیم در لبنان و ایران، صدور بیانیه‌های مداخله‌جویانه علیه ایران به بهانه حقوق بشر را مردود دانست و تاکید کرد: اتحادیه اروپا به دلیل عملکرد خود در حوزه حقوق بشر فاقد هرگونه جایگاه اخلاقی برای موعظه کردن به دیگران است.

وزیر امور خارجه یونان ضمن حمایت از روندهای دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، آمادگی کشورش را برای هرگونه مساعدت فنی و کارشناسی اعلام کرد.

طرفین در این گفت‌وگو بر استمرار رایزنی‌های موجود و صیانت از روابط دیرینه دو کشور تأکید کردند.