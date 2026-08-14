آمریکا به پیسی و فلاکت افتاده است!

دونالد ترامپ که روزی با گردن‌کشی از «تسلیم بی‌قید و شرط ایران» سخن می‌گفت، امروز در چنان فلاکت و پیسی گرفتار شده که حتی رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی نیز قادر به پنهان‌سازی ابعاد این شکست تاریخی نیستند.

شبکه سی‌ان‌ان چندی پیش اعتراف کرد ادعاهای ترامپ درباره حاکمیت بر تنگه هرمز با واقعیت‌های امنیتی و پافشاری ایران کاملاً در تضاد است. در حالی که ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به زیر ۳۰۰ میلیون بشکه- یعنی کمترین میزان در چهل سال گذشته- سقوط کرده، مقامات کاخ سفید سراسیمه نسبت به جهش قیمت نفت و بنزین هشدار می‌دهند.

جان مرشایمر، نظریه‌پرداز برجسته آمریکایی اذعان می‌کند: «تقریباً همه پایگاه‌های آمریکا به‌شدت آسیب دیده‌ یا نابود شده‌اند. موشک‌های بالستیک ایران در برابر پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، به‌شدت مؤثر و مرگبار بوده‌اند.»

در عرصه نظامی، خفت قمارباز به اوج رسیده است؛ ناو «یواس‌اس لینکلن» که روزی نماد قدرت‌نمایی استکبار بود، اکنون با ملوانی فرسوده و دچار بحران شدید روانی به آمریکا بازمی‌گردد؛ بحرانی که طبق گزارش شبکه «کریدل»، تاکنون دست‌کم ۶ فقره خودکشی در آن ثبت شده است. ژنرال گلن ون‌هرک نیز اعتراف کرده: «پهپادها و تسلیحات هوافضائی ایران، دمار از روزگار نیروهای ما درآوردند.»

همچنین افشاگری نیویورک‌تایمز ابعاد تازه‌ای از ضربات مهلک به پدافند آمریکا در اردن را فاش ساخت؛ جایی که طی ۵ روز حملات پهپادی و موشکی مداوم، سامانه پاتریوت اشباع و منهدم شد و اصابت موشک ایرانی به پایگاه «موفق‌السلطی»، ده‌ها کشته و زخمی روی دست پنتاگون گذاشت.

در همین راستا، کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: «آمریکایی‌ها در تمام پایگاه‌هایشان سیلی خورده‌اند اما خسارات را مخفی می‌کنند؛ درست مثل کسی که در کوچه‌ای تاریک سیلی خورده و از ترس آبرو سکوت کرده است! این سخت‌ترین شکست راهبردی آمریکا پس از ویتنام است.»

نشریات آتلانتیک، پولیتیکو و اکونومیست نیز متفق‌القولند که ترامپ اکنون به «مردی در باتلاق» بدل شده که محبوبیتش به حضیض تاریخ رسیده است. کسی که روزی خواب فروپاشی ایران را می‌دید، امروز تمام دغدغه‌اش بازگرداندن آرامش به بازارهای متلاطم و فرار از سقوط اعتبار خویش است.