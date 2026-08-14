از ترفند «خروس جنگی» تا سیاست «نعلوارونه» ترامپ
رئیسجمهور خیالپرداز آمریکا پس از ناکامیهای پیدرپی، از ادعای «خیلی سریع جنگ را به پایان میرسانیم» تا درخواست «ایران باید غرامت کشتگان آمریکایی را بدهد» عقبنشینی کرد.
ایده زود بازده ترامپ (جنگ با ایران)، به باتلاقی تبدیل شده که اعتبار و ثروت آمریکا را میبلعد؛ دونالد ترامپ که در ابتدای جنگ چهل روزه با سرواژه «Fafo» مشغول فخرفروشی بود؛ پس از بسته شدن تنگه هرمز از ترفند «خروس جنگی» و آرایش تهاجمی تا سیاست «نعل وارونه» و الگوی تدافعی عقب نشست.
رئیسجمهور آمریکا با انتشار پیامی در تروث سوشال نوشت: «نمایندگان جمهوری اسلامی ایران درخواست غرامت برای خساراتی را که در طول درگیری نظامی پنج ماهه متحمل شدهاند، مطرح میکنند... این یک ایده جالب است من نیز اکنون درخواست غرامت از ایران برای تمام کشتهها و مجروحانی را میکنم... من به نمایندگان خود دستور دادهام که این موضوع را به طور قاطع در تمام مذاکرات آینده مطرح کنند».
سردبیر والاستریت ژورنال طی مصاحبه با «BBC» اوهام ترامپ درخصوص پیروزی زودهنگام را اینگونه توصیف کرد: «ترامپ در ابتدای جنگ تصور میکرد که پس از ترور رهبر ایران، حکومت دچار فروپاشی خواهد شد».
«جرارد بیکر» ادامه داد: «رهبری جدید ایران سرسختانه مقاومت کرد و تنگه هرمز را بست تا در موضوع هستهای امتیازی ندهد... گزینه حمله زمینی به دلیل تلفات سنگین و عدم محبوبیت در میان آمریکاییها، برای دونالد ترامپ غیرممکن به نظر میرسد...گزینه دیگر، خروج از جنگ است که منجر به تقویت بیشتر ایران میشود و به همین دلیل، دونالد ترامپ در این درگیری گرفتار شده است».
«جی.دی ونس» نیز به تبعیت از رئیسجمهور، فنِ نعل وارونه را تمرین میکند. معاون ترامپ درحالی که آمریکا و رئیسجمهور فعلی آن به بدعهدی و پیمانشکنی شهرت دارند، مدعی شد: «مشکل این است که ایرانیها وعدههایی میدهند که به آنها عمل نمیکنند و توافقاتی میکنند که بعدا از انجام آنها سر باز میزنند».
«تَشر» و «اولتیماتوم» آمریکا پس از دست و پا زدنها ترامپ در تنگه هرمز اعتبار و کارکرد گذشته را ندارد از اینرو رئیسجمهور خودسر ایالات متحده که تا دیروز مثل خروس جنگی،ستیزهجو بود امروز به سیاست نعل وارونه روی آورده است.