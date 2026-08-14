مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز چهارشنبه (21 مردادماه) در دیدار با اعضای هیئت اندیشه‌ورز بسیج جامعه پزشکی با تأکید بر اینکه سیاست حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور مورد نظر است، تصریح کرد: نباید مردم را از خود برانیم، زیرا آسیب خواهیم دید. با استفاده از داده‌های مراکز بهداشت و پرهیز از موازی‌کاری، می‌توانیم هم‌افزایی بخشی و فرابخشی ایجاد کنیم.

نشست اعضای هیئت اندیشه‌ورز بسیج جامعه پزشکی کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مدیران بسیج جامعه پزشکی گزارشی از ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی در موکب‌های پزشکی داخل کشور و عراق، آمار همکاری اعضای جامعه پزشکی در سازمان بسیج پزشکان، فعالیت کمیته‌های حوزه سلامت، بهره‌گیری از توان پزشکان خارج از کشور، اصلاح قوانین در جذب سرمایه انسانی، اقدامات گروه‌های جهادی، آموزش پزشکان در بحران‌ها و بلایای طبیعی، اقدامات پیشگیرانه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جاده‌ای، و نیز مأموریت‌های محوری در راستای همکاری با دولت در حوزه‌های سلامت و پزشکی خانواده ارائه دادند.

پزشکیان ضمن قدردانی از حضور اعضای هیئت اندیشه‌ورز، فعالیت‌های بسیج جامعه پزشکی را شایسته خواند و اظهار داشت: سیاست حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور مورد نظر ماست. فقر، بیکاری، زنان سرپرست خانوار، دورافتادگی و بی‌سوادی از عوامل تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی هستند و این گروه‌ها بیش از دیگر اقشار در معرض خطر و آسیب قرار دارند؛ از این‌رو، رسیدگی به آنان باید در اولویت نخست مسئولان حوزه سلامت قرار گیرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و تفاوت مأموریت‌های سلامت در آن دوره، افزود: اکنون باید مشخص کنیم در چه جبهه‌ای، برای چه کسی و با چه خدمتی می‌توانیم اقدام کنیم. اگر مأموریت‌ها را از محله آغاز کنیم، اثری متفاوت با فعالیت در بیمارستان‌ها خواهد داشت. راه‌اندازی پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌تواند منجر به اصلاح نظام پرداخت شود. هرچند جنگ و شرایط موجود این روند را با وقفه مواجه کرده، اما در برخی استان‌ها این فرآیند در حال اجراست.

پزشکیان با تأکید بر بروز برخی از ناترازی‌ها، و مسیر دشوار بهبود شرایط تصریح کرد: اگر هریک از کارشناسان مشخص کنند که در چه جبهه‌ای، برای چه موضوعی و با کدام گروه هدف می‌توانند خدمات را ارائه بدهند، فرآیند حل مسائل شفاف و عملیاتی خواهد شد. در دانشگاه‌ها اساتیدی دستورالعمل‌هایی در این زمینه تهیه کرده‌اند، اما جنگ کنونی پیچیده‌تر از گذشته است و دشمن به دنبال فروپاشی از داخل کشور است؛ بنابراین باید مأموریت‌محور و موضوع‌محور پیش رفت.

رئیس‌جمهور بر طراحی نقشه ارائه خدمات بسیج جامعه پزشکی در محله‌ها و مسجدمحوری تأکید کرد و گفت: برای همراه‌سازی نهادها با مردم، باید از نگاه سیاسی و حزبی پرهیز کرد. طبیعتاً در حوزه آموزش عالی، تعداد نیروی متخصص بر اساس نیاز کشور تعیین شود تا از هدررفت وقت و منابع جلوگیری شود. همچنین، فعالیت‌ها متناسب با مهارت اعضای بسیج جامعه پزشکی تقسیم‌بندی شود و با بهره‌گیری از نقشه راه، مسئولیت‌ها به هریک از اعضا به طور هدفمند و اثرگذار واگذار شود. اختیار کامل برای رسیدگی به مأموریت‌ها اعطا می‌شود تا مانند دوران جنگ تحمیلی، عملیات‌محور و بر اساس نیازهای میدان عمل پیشروی کنید. در این مسیر از ایجاد مراکز تحقیقاتی بی‌اثر خودداری شود و بر اساس عملکرد، مأموریت‌ها پیگیری شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه ساخت بیش از 600 خانه بهداشت در مدت شش ماه، بر جذب حداکثری مردم در میدان عمل تأکید کرد و افزود: نباید مردم را از خود برانیم، زیرا آسیب خواهیم دید. با استفاده از داده‌های مراکز بهداشت و پرهیز از موازی‌کاری، می‌توانیم هم‌افزایی بخشی و فرابخشی ایجاد کنیم. این نگاه، جامعه را در برابر آسیب‌ها واکسینه و تبلیغات دشمنان را بی‌اثر می‌کند. مسجد نقش محوری در خدمت‌رسانی به آحاد جامعه دارد و باید افرادی با نگرش بسیجی و ایثارگر حضور یابند؛ از ایجاد ساختارهای جدید پرهیز کنید.

در بخشی از این جلسه، اعضای حاضر، از پزشکیان درخواست عضویت در شورای اندیشه‌ورزی بسیج جامعه پزشکی را مطرح کردند. این اعضا با تأکید بر نقش مهم بسیج در سازماندهی مردم و با اشاره به سیاست حکمرانی محله‌محور، بر الحاق بسیج جامعه پزشکی به مسجد صحه گذاشتند و ظرفیت بالای بسیج جامعه پزشکی و نگاه تحولی این هیئت را یادآور شدند و پویش «جانفدا» را اقدامی مؤثر در ارائه خدمات حوزه سلامت به جامعه دانستند.

دیدار رئیس‌جمهور

با حجت‌الاسلام سید حسن خمینی

همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با حضور در حسینیه جماران با حجت‌الاسلام سید حسن خمینی دیدار کرد و ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحومه نساءالسادات آل‌یاسین، همسر آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی با خانواده ایشان نیز ابراز همدردی کرد.