بزرگداشت چهار دهه مجاهدت نویسندهای که رهبر شهید مطالبش را تحسین کرد
به مناسبت روز خبرنگار، طی مراسمی از چهار دهه مجاهدتهای «سعدالله زارعی» تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، این مراسم با حضور سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه، سردار غضنفری جانشین معاون سیاسی سپاه و جمعی از اهالی فرهنگ و رسانه، به همت معاونت سیاسی سپاه و در مرکز فرهنگی رسانهای صبا برگزار شد.
در این مراسم با پخش ویدئویی، به مرور فعالیتها و سوابق سعدالله زارعی در عرصههای جهادی و رسانهای پرداخته شد. در این ویدئو، از زارعی به عنوان نویسندهای یاد شد که قلم و نوشتههایش تحسین رهبر شهید را در پی داشت و سرمقالههای او در روزنامه کیهان، هر یک مانند یک کلاس درس
هستند.
سردار جوانی نیز در این مراسم با یادآوری چهاردهه فعالیت جهادی دکتر زارعی در عرصههای مختلف دفاعی و رسانهای، از او بهعنوان چهرهای مؤثر در مدیریت و هدایت محتوای رسانهای یاد کرد و افزود: جایگاه و تأثیرگذاری قلم و بیان زارعی حاصل سالها مجاهدت مخلصانه است و همانگونه که شهید سلیمانی با شمشیر مجاهدت کرد، زارعی نیز با قلم و بیان خود در این مسیر تلاش کرده است.
معاون سیاسی سپاه، شکلگیری و توسعه نشریه «صبح صادق» را از دیگر دستاوردهای دکتر زارعی دانست.
سردار دکتر سعدالله زارعی هم در این مراسم سخنرانی کرد و بر لزوم تحول در عرصههای مختلف سیاست داخلی، دیپلماسی و سیاستهای هستهای تأکید کرد.
او همچنین با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، از نقش تعیینکننده نیروهای رسانهای در آیندهسازی، تمدنسازی و مدیریت افکار عمومی یاد کرد.
علی حیدری، سردبیر هفتهنامه صبح صادق نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که بر اهمیت حرکت در مسیر هماهنگ و همنوا در عرصه رسانه تأکید کرد.
در این مراسم همچنین، از فعالان رسانهای مرکز فرهنگی رسانهای صبا و نشریه صبح صادق، سیدمحمد میرزاجانی، حامد گودرزی و مصطفی جهانگیری، که در ایام جنگ تحمیلی سوم به صورت شبانهروزی و در خط مقدم اطلاعرسانی به مجاهدت پرداختند، تقدیر به عمل
آمد.