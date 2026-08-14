هشدار مشاور فرمانده کل سپاه درباره تحریف حوادث تاریخی

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مشاور فرمانده کل سپاه با تأکید بر ضرورت انتقال بدون تحریف حقایق جنگ تحمیلی به نسل جدید، گفت: برای تبیین عقلانیت و عظمت دفاع مقدس نیازی به غلو، رنگ‌آمیزی غیرواقعی یا تحلیل حوادث دیروز با ملاحظات امروز نداریم.

به گزارش خبرنگار کیهان، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف در آیین تجلیل از اصحاب رسانه و فعالان حوزه دفاع مقدس، صادقانه روایت کردن نقش شخصیت‌ها و تصمیمات حیاتی را یک تکلیف ملی و دینی دانست و اظهار داشت: تصمیماتی نظیر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی حضرت امام خمینی(ره)، اقدامی هوشمندانه و بر اساس مصلحت امت اسلامی بود که برکات آن در سقوط رژیم بعث و عزتمندی امروز ملت ایران کاملاً مشهود است.

وی با اشاره به کنار رفتن پرده‌های تبلیغاتی امپراتوری رسانه‌ای غرب و آمادگی افکار عمومی جهان برای شنیدن حقایق، تصریح کرد: کلیه رزمایش‌ها و تدابیر دفاعی نیروهای مسلح حاصل درک درست فرماندهان از تهدیدات دشمن است. بدنه امروز سپاه با هوشمندی، انگیزه بالاتر و پشتیبانی مردمی، آماده پاسخگویی به هرگونه شرارت بوده و شتاب‌زدگی دشمن خللی در اراده نیروهای مسلح ایجاد نخواهد کرد.

رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس از انتشار ۷۰ عنوان کتاب پژوهشی در دو سال اخیر با نظارت‌های سخت‌گیرانه در این مرکز خبر داد و افزود: پروژه‌های پژوهشی بزرگ کیفیت را فدای آمارسازی نمی‌کنند. در همین راستا، آثار جدید تاریخ شفاهی فرماندهان شاخص سپاه در هفته دفاع مقدس رونمایی خواهد شد.

سردار شریف در پایان با اعلام آمادگی کامل مرکز اسناد برای ارائه مدارک پژوهشی به خبرنگاران از طریق سامانه «فکور»، بر استقبال سپاه از نقدها و پیشنهادات نخبگان رسانه‌ای تأکید کرد.