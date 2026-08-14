فرار بزدلانه ترامپ از ترس انتقام ایران سوژه طنز فضای مجازی
انتشار خبر مخفی شدن ترامپ در کامیون حمل غذا و عوض کردن مخفیانه هواپیما هنگام خروج از ترکیه به سوژه طنز فضای مجازی تبدیل شده است.
به گزارش کیهان، این موضوع در زمینههای مختلف مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. ساخت ویدئوهای لگویی یکی از این موارد است که ترامپ را در حالی که سوار هواپیما میشود نشان میدهد و سپس او از در دیگر هواپیما وارد کامیونی از گوجه و مواد غذایی میشود و در میان گوجه مینشیند. ویدئویی دیگر ترامپ را در شکل و شمایل مرغی به تصویر کشیده که با غرور و شادی در میان خبرنگاران وارد هواپیما میشود و پس از آنکه از چشم و دوربین خبرنگاران دور میشود و در راهرو هواپیما قرار میگیرد سراسیمه و با اضطراب به سمت محل خروج به کامیون حمل غذا میدود.
این موضوع حتی مورد توجه آمریکاییها نیز قرار گرفته است. یک مجری آمریکایی در یکی از برنامههایش در داخل یک جعبه بزرگ فلزی چرخدار وارد صحنه میشود و وقتی در محفظه را باز میکنند او به همراه یک ساندویچ و نوشابه از آن خارج میشود که یادآور فرار ترامپ در کامیون حمل غذا است. او سپس در برنامهاش میگوید: با همه اتفاقات دنیا ترامپ گفت مرا همین جا [در کامیون حمل غذا] تنها بگذارید. من یک آدم معمولیام! وقتی جنگ تمام شد به من خبر بدهید.»
مجری آمریکایی سپس میگوید: «همه میگفتند امروز ترامپ حداقل یک برنامه برای فرار دارد... ترامپ در کامیون حمل مواد غذایی و مارک روبیو در کیف ترامپ مخفی شدند.»
کاربران فارسی زبان دیگری نیز با انتشار تصاویری که رسانههای جهان از چگونگی فرار مخفیانه ترامپ با کامیون حمل غذا منتشر کردهاند نوشتند: «نکُشی ما رو ابرقدرت!»