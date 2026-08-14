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کد خبر: ۳۳۵۹۵۸
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
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الف الف

رئیس سیمافیلم: تغییرات «موسی کلیم‌الله» در جهت کیفیت است

مهدی نقویان، رئیس مرکز سیمافیلم، درباره تغییرات نسخه سریالی «موسی کلیم‌الله» گفت این اثر مستقل از نسخه سینمایی ساخته می‌شود و تغییرات ایجادشده در آن با هدف ارتقای کیفیت کار بوده است.
سریال «موسی کلیم‌الله» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و در قالب یکی از پروژه‌های الف ویژه سیما در حال فیلمبرداری است. نسخه سینمایی این اثر پیش‌تر در چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و با واکنش‌های متفاوتی همراه شد.
نقویان درباره تغییرات احتمالی بازیگران و عوامل در نسخه سریالی توضیح داد: تغییر و تحولات در روند تولید طبیعی است و به معنای وجود مشکل یا عدم همکاری افراد نیست. او همچنین تأکید کرد که مریلا زارعی در نسخه سریالی «موسی کلیم‌الله» حضور خواهد داشت.

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