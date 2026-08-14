تجمعات خیابانی مردم عبادت است
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه تجمعات خیابانی شما مردم عبادت است، گفت: این تجمعات شما کمر دشمن را شکسته است.
آیتالله سید احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه تهران که در مصلای امام خمینی(ره) اقامه شد، بیان داشت: در این بیش از ۱۶۰ روز مقاومت، عنایتهای فراوانی از سوی خداوند شامل حال ملت ایران شده است که من هشت مورد از آنها را نوشتهام و بهاختصار بیان میکنم.
امام جمعه موقت تهران نخستین مورد را ناکامی دشمن در براندازی نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: دشمن میخواست نظام را نابود کند، اما به فضل خدا نهتنها نتوانست نظام را نابود کند، بلکه ایران به یک ابرقدرت در جهان تبدیل شد.
وی دومین مورد را ناکامی دشمن در بازگرداندن ایران به عصر حجر عنوان کرد و خاطرنشان کرد: دشمن میخواست ایران را به عصر حجر برگرداند، اما دنیا فهمید که خود دولت آمریکا عصر حجری است و اساساً دولت آمریکا چیزی از تمدن و دموکراسی نمیداند.
امام جمعه موقت تهران به توان موشکی ایران اشاره کرد و گفت: دشمن میخواست توان موشکی ما را از بین ببرد، اما نتوانست و همین توان موشکی، آمریکا را به ذلت نشاند و به ذلت نیز خواهد نشاند.
آیتالله خاتمی افزود: چهارمین مورد، مسئله توان هستهای ایران بود. آمریکا میخواست توان هستهای ایران را از بین ببرد، اما خداوند «طبس دو» را در اصفهان پیش آورد و آمریکاییهای جنایتکار دست از پا درازتر فرار کردند و توان هستهای ما همچنان باقی است. توان هستهای ما مربوط به دانشمندان هستهای است.
وی پنجمین مورد را نیز ناکامی دشمن در پروژه تجزیه ایران عنوان کرد و گفت: دشمن در پی تجزیه ایران به هفت کشور بود تا ایران یکپارچه نباشد، اما بحمدالله نه در این جنگ بیش از ۱۶۰ روزه و نه در جنگ ۱۲ روزه، نتوانست به این هدف دست پیدا کند.
امام جمعه موقت تهران با برشمردن دیگر مواردی که آن را «عنایت الهی» در جریان جنگ و مقاومت دانست، اظهار داشت: سالی حتی یک وجب از خاک ایران کم نشد و کم نخواهد شد.
آیتالله خاتمی افزود: ششمین مورد این است که آمریکا در پی تسلط بر ایران بود. عدهای از سیلیخوردههای آمریکا نیز برای خود چند تاج آماده کرده بودند، اما این آرزوها تحقق پیدا نکرد و آنها نیز با ذلت و خواری مأیوس شدند.
وی هفتمین مورد را ناکامی دشمن در ایجاد تفرقه میان مردم دانست و گفت: دشمن در پی تفرقه بین ملت بود، اما به فضل خدا روزبهروز بر وحدت مردم افزوده شد.
امام جمعه موقت تهران به موضع یکی از مقامهای ارشد نظامی آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: هشتمین مورد این است که رئیس ستاد مشترک آمریکا و از ارشدترین نیروهای نظامی این کشور خواهان خروج فوری آمریکا از جنگ با ایران شد و تعبیرش این بود که «نتیجه معکوس گرفتیم»؛ یعنی گرفتار و بدبخت شدیم و این حرف او معنایی جز این ندارد.
وی افزود: یک نکته نهم را هم عرض کنم. وقتی جنگ آغاز شد، یکی از مسئولان نظامی گفت ناوهای آمریکا در منطقه حضور دارند؛ اما امروز حتی یک شناور آمریکایی هم در منطقه خلیج همیشه فارس نیست.
آیتالله خاتمی در بخش دیگری از خطبه دوم به موضوع جنگ و صلح پرداخت و گفت: در رابطه با جنگ و صلح، سه گزینه مطرح است. گزینه اول میگوید فقط جنگ؛ بزنید و آنها را درب و داغان کنید و دیگر هیچ.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: قرآن بیش از ۲۵ آیه درباره قتال دارد؛ از جمله «فَلْیُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ» در سوره نساء، «وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ» در سوره بقره، «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ» در سوره صف و «وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ» در سوره نساء. حتی یک سوره قرآن به نام «قتال» نامیده شده که همان سوره محمد(ص) است.
وی تصریح کرد: قرآن اصل قتال را تأیید میکند، اما به طرفداران این گزینه یک ایراد دارم. پیامبر اکرم(ص) حدود ۸۰ جنگ داشت، اما صلح هم داشت.
آیتالله خاتمی با اشاره به آیه نخست سوره فتح گفت: «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِینًا». این فتح مبین چیست؟ اکثر مفسران شیعه و اهل سنت، از شیعه مرحوم فیض کاشانی و مرحوم علامه طباطبایی و از اهل سنت
فخر رازی و بغدادی، میگویند این «فتح مبین» همان صلح حدیبیه است.
وی تأکید کرد: بنابراین، گزینهای که فقط جنگ و لاغیر باشد، با کلمه «فقط» مورد ایراد است و گزینه قرآنی نیست.
امام جمعه موقت تهران گزینه دوم را «فقط صلح» دانست و گفت: گزینه دوم فقط صلح و لاغیر است که این روزها بر زبان بعضیها زیاد جاری شده است؛ دائم سخنرانی میکنند و پیام صلح میدهند و میگویند فقط صلح و حتی میگویند هر کس غیر از این را بگوید، در مسیر اسرائیلیهاست.
آیتالله خاتمی افزود: از خدا نمیترسیم که با این ادبیات سخن بگوییم؟ اگر این دیدگاه را دارید، بگویید گزینه ما صلح است؛ اما برخی برای این گزینه گاهی استفاده ابزاری از قرآن و روایات میکنند. همانهایی که میگویند از قرآن استفاده ابزاری نکنید، خودشان در حد مقدم از قرآن استفاده ابزاری میکنند.
وی ادامه داد: در مسئله خانوادگی، وقتی میان زن و شوهر اختلاف و بگومگو شد، آیا باید به دادگاه برویم و کار را تمام کنیم؟ قرآن میگوید «وَالصُّلْحُ خَیْرٌ». ممکن است برخی از مخاطبان ما از طلاب باشند و بگویند این آیه اطلاق دارد، اما پاسخ این است که موضوع این آیه مسائل خانوادگی است، نه مسائل جنگی که شما به آن استناد میکنید.
امام جمعه موقت تهران در ادامه به استناد دیگر طرفداران «فقط صلح» اشاره کرد و گفت: به آیه «وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» در سوره انفال، آیه ۶۱ استناد میکنند؛ یعنی اگر آنها به صلح تمایل داشتند، شما نیز به صلح تمایل پیدا کنید.
آیتالله خاتمی تصریح کرد: عزیز من، والله بلا، آمریکا در پی «سِلم» نیست، در پی «تسلیم» است؛ تسلیمی که آرزوی آن را به گور خواهد برد.
امام جمعه موقت تهران سومین استناد طرفداران این دیدگاه را صلح امام حسن مجتبی(ع) دانست و گفت: به صلح امام مجتبی(ع) استناد میکنند. آقا جان، برای امام مجتبی(ع) زمینه مقاومت فراهم نبود.
وی تأکید کرد: بنابراین، گزینه «فقط صلح» را نیز به صراحت میگویم؛ باز روی کلمه «فقط» تأکید دارم. این گزینه قرآنی نیست.
آیتالله خاتمی تصریح کرد: گزینه قرآنی، گزینه سوم است؛ مقاومت و دیپلماسی هوشمندانه. این دو باید با هم باشند؛ «مقاومت فعال» و «دیپلماسی هوشمندانه».
وی افزود: نام این مسئله در فقه «مهادنه» است. در کتاب الجهاد مرحوم محقق حلی مطرح شده و صاحب جواهر نیز آن را مطرح کرده است. در «وسائل الشیعه» نیز در بحث جهاد آمده است که این امر به اجماع مسلمانان جایز است؛ یعنی آتشبس.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: بنابراین، مقاومت هم خودش را در مقاومت فعال نشان میدهد و هم در دیپلماسی هوشیارانه.
وی با اشاره به آیه ۳۵ سوره محمد(ص) گفت: قرآن میفرماید: «فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَن یَتِرَکُمْ أَعْمَالَکُمْ»؛ سستی نکنید و دعوت به سازش نکنید، در حالی که شما برترید و خدا با شماست و اعمال شما را بیپاداش نمیگذارد.
آیتالله خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجمعات خیابانی مردم بیان داشت: این تجمعات خیابانی شما عبادت است، بیتردید. قرآن میفرماید: «... وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» «... و هیچ گامی که موجب خشم کافران میشود برنمیدارند، و ضربهای از دشمن نمیخورند، مگر اینکه به خاطر آن، عمل صالحی برای آنها نوشته میشود؛ زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمیکند!» (توبه - 120)
امام جمعه موقت تهران افزود: این تجمعات شما کمر دشمن را شکسته است. در گزارشهای خبری آمده بود که محبوبیت رئیسجمهور خبیث و جلاد آمریکا به زیر ۳۰ درصد رسیده است؛ این یعنی اوج ذلت آمریکا.
وی در ادامه به انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح توسط فرمانده معظم کل قوا اشاره کرد و گفت: هفته گذشته مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا این عزیزان را منصوب کردند و این موضوع نشاندهنده اقتدار نیروهای مسلح ماست.
آیتالله خاتمی افزود: بحمدالله نیروهای تازهنفس وارد میدان شدند و راه فرماندهان شهید را دنبال میکنند و دشمن را بیشتر به قعر آبهای خلیجفارس میفرستند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه به سالروز آغاز بازگشت آزادگان اشاره کرد و گفت: ۲۸ مرداد ۱۳۶۹ آغاز بازگشت آزادگان عزیز است. وی افزود: از صمیم جان میگویم که این عزیزان هشت سال در اسارت، مایه عزت و سربلندی نظام اسلامی شدند.
آیتالله خاتمی ادامه داد: همینجا سلام و درود میفرستیم بر آزادگانی که در غربت به شهادت رسیدند و سلام و درود بر سید آزادگان، حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر ابوترابی.
وی گفت: ابوترابی تحفهای الهی برای آزادگان عزیز بود و حق عظیمی بر گردن آزادگان دارد. با مدیریت حکیمانه او جان بسیاری از عزیزان آزاده ما حفظ شد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به ماجرای فرار ترامپ با کامیون حمل غذا اظهار داشت: واقعاً این ماجرا مایه شرمندگی برای این فرد و کپسول غرور و چپاول و کیش شخصیت اوست که خودش را خیلی بالا میبرد.
آیتالله خاتمی افزود: او از ترس پرچمهای سرخ شما و از ترس پرچمهای انتقام شما، خواب راحت ندارد و نباید هم داشته باشد.
وی در آخرین بخش سخنان خود به کودتای
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد و گفت: آخرین سخنم مسئله کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ است؛ کودتایی که با آن، آمریکا و آمریکای جنایتکار ۲۵ سال سیاه را بر ایران تحمیل کرد.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در این ۴۷ سال، آمریکا حتی یک لحظه از توطئه علیه ایران اسلامی بازنایستاده است.
خاتمی این مسئله را راز نفرت همیشگی ملت ایران از آمریکا و زیربنای شعار «مرگ بر آمریکا» دانست و گفت: این جنایتکار زبان فهم و مفاهمه سرش نمیشود؛ زبان مذاکره سرش نمیشود، زبان زور را میفهمد.
وی تأکید کرد: بحمدالله ایران اسلامی این زور و این اقتدار را دارد و با اقتدار ایران اسلامی، شاخ این گاو برای همیشه شکسته خواهد شد، انشاءالله.
تنگه هرمز برای غرب
به تنگه ترمز تبدیل شده است
حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران با بیان اینکه در طول تاریخ شاهد هجرت اروپاییان به سرزمینهای اسلامی بودهایم، اظهار داشت: آنها از سرزمینهای خود آمدند تا منابع این مناطق را غارت کنند، ببرند و مصرف کنند.
وی افزود: امروز که تنگه هرمز برای آنها به تنگه ترمز تبدیل شده است، میبینیم بسیاری از صنایع و مجامع اقتصادیشان با مشکل مواجه شده و به سختی نفس میکشند. اینجا بهتر میتوان فهمید که تنگه هرمز چه نقشی در اقتصاد و صنعت اروپا و غرب داشته است.
عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تصریح کرد: وقتی مسیر تنگه هرمز را با محدودیت مواجه کردیم، بسیاری از صنایع آنها تحت تأثیر قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین تقوی تاکید کرد: این موضوع برای ما نیز حساسیت بیشتری ایجاد میکند؛ چراکه بند ناف بسیاری از منافع اقتصادی آنها به تنگه هرمز بسته بوده است.
وی اظهار داشت: شما منابع کشورهای اسلامی را میبرید و مصرف میکنید و بعد موشک میسازید و بر سر کودکان و مردم بیگناه، از جمله کودکان میناب، میریزید. ما نقطه ضعف شما را شناختهایم. تنگه هرمز برای ما اهمیت راهبردی دارد و به هیچوجه از منافع و حقوق خود در این منطقه نمیگذریم.
عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: اگر لازم باشد، ملت ما با تمام توان برای دفاع از کشور و منافع ملی خود ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد اداره و کنترل این تنگه در اختیار دیگران قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام تقوی خاطرنشان کرد: شما باید به ما التماس کنید، قرنها دزدیدید و بردید؛ اما دیگر زمان دزدی و چپاولگری شما نیست. ما محکم ایستادهایم. هجرت اروپاییان به سرزمینهای اسلامی و همچنین شکلگیری رژیم صهیونیستی، پیامدهای تلخی برای ملتها و سرزمینهای اسلامی به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: کشف قاره آمریکا نیز نمونه دیگری از این هجرت است. مهاجران غربی، بهویژه انگلیسیها، به آن سرزمین رفتند و با بومیان و سرخپوستان برخوردهای خشونتآمیزی کردند و پس از کشتار و سرکوب آنان، بر سرزمینشان مسلط شدند و آمریکای جدید را شکل دادند؛ کشوری که امروز بلای دنیا است و در بسیاری از نقاط جهان منشأ بحران و جنایت است. هر کجای دنیا جنایتی میبینید، ردپایی از سیاستهای پلید آمریکا نیز در آنجا مشاهده میشود.