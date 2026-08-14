

اصفهان- خبرنگار کیهان:

شهردار اصفهان از بهره‌برداری کامل میدان شهید فخری‌زاده شامل11پل، زیرگذر و تقاطع غیرهمسطح تا پایان شهریور خبر داد.

علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان در جمع خبرنگاران با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار به اصحاب رسانه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی اظهار داشت: میدان شهید فخری‌زاده یکی از بزرگ‌ترین و فنی‌ترین پروژه‌های در حال اجرای شهرداری اصفهان است که با وجود گستردگی و پیچیدگی‌های فنی، سرعت پیشرفت آن بسیار مطلوب و بالا است.

وی افزود: این ابرپروژه شامل 11 پل، زیرگذر و تقاطع غیرهمسطح است که محور شمالی-جنوبی آن هفته گذشته زیر بار ترافیک رفت و تا هفته آینده نیز محور شرقی- غربی آن بازگشایی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور تمام تقاطع‌ها و پل‌های این میدان بزرگ آماده بهره‌برداری کامل باشد.