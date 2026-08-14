بسیج، شجره طیبه و از الطاف خدا به مردم و انقلاب است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جریان سفر به قم با مراجع تقلید و علما دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسین طائب روز پنجشنبه در سفر به قم با حضرات آیات ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی از مراجع تقلید، آیات سید محمد سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه(س)، سید احمد خاتمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، سید‌هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید علی اکبر اجاق‌نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین، بسیج را شجره طیبه دانست و گفت: مردم و کشور طی سال‌های گذشته از ثمرات آن بهره‌مند شده‌اند.

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی نیز در دیدار حجت‌الاسلام‌ والمسلمین طائب بسیج را از الطاف خداوند به مردم و انقلاب دانست و بر ضرورت تربیت نیروهایی با توانایی‌ها و کمالات مختلف تاکید کرد.

در این دیدار، موضوع استقبال گسترده مردم از فعالیت‌های بسیج و ثبت‌نام ده‌ها میلیونی در طرح جان‌فدا نیز مطرح شد.

آیت‌الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم نیز در دیدار با رئیس سازمان بسیج مستضعفین بر حضور این مجموعه در متن زندگی مردم و نقش‌آفرینی آن در بهبود شرایط زندگی تاکید کرد.

توجه به مسائل اجتماعی و افزایش نشاط و شادابی جامعه از دیگر موضوع‌هایی بود که در این دیدار مطرح و بر استفاده بیشتر از ظرفیت مسجد برای گردهمایی مردم، گفت‌وگو، حل مسائل و انجام فعالیت‌های اجتماعی تاکید شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در این دیدار بر گردهم‌ آوردن سلایق و گروه‌های مختلف در بسیج تاکید کرد و گفت: رویکرد بسیج باید از عضویت به سمت «مشارکت» حرکت کند.

به گزارش رسا، در دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین با آیت‌الله سید احمد خاتمی، تحول‌های جدید منطقه و جهان و تغییر آرایش میدان مورد بررسی قرار گرفت.

موضوع انتصابات اخیر فرماندهی معظم کل قوا و شرایط جدید منطقه نیز از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود. حجت‌الاسلام والمسلمین طائب همچنین درباره تصویری که پس از جنگ رمضان و تحول‌های اخیر در جهان از ملت ایران شکل گرفته است، سخن گفت و ملت ایران را ملتی دانست که در عین مظلومیت، مقتدر دیده می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپس با آیت‌الله سید‌هاشم حسینی بوشهری، دیدار کرد و درباره روحیه بسیجی و نقش آن در پیشرفت کشور گفت‌وگو شد.

جهاد، مسئولیت‌پذیری و حضور فعال مردم در عرصه‌های مختلف از جمله محورهای مورد تأکید در این دیدار بود. حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در ادامه با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید علی اکبر اجاق‌نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران دیدار و درباره ظرفیت‌های این مسجد در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی گفت‌وگو کرد. نقش مسجد مقدس جمکران در ترویج فرهنگ انتظار، استفاده از ظرفیت بسیج برای فعال‌سازی اقشار مختلف مردم و توسعه همکاری‌های مشترک میان بسیج و مسجد جمکران از دیگر موضوع‌هایی بود که در این دیدار مطرح شد.