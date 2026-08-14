هشدار قاطع ایران به جولانی
ایران به شورشیان سوری نسبت به هرگونه ماجراجویی نظامی علیه حزبالله لبنان هشدار داده و تهدید کرده است در صورت انجام هرگونه اقدامی، بیش از ۱۰۰ هدف در سوریه مورد حمله قرار خواهد گرفت.
پایگاه خبری لبنانی «یونیوز» به نقل از منابع مطلع اعلام کرد ایران سناریوی مداخله نظامی شورشیان سوری در لبنان را که بنا بر درخواست آمریکا در حال تدارک بود، خنثی ساخت و با ارسال هشداری مستقیم به دمشق اعلام کرد که هرگونه ورود نظامی به خاک لبنان، با فعالسازی جبهههای متعدد در داخل سوریه و در مرزهای آن مواجه خواهد شد.
یونیوز افزود: هشدار ایران شامل تهدید به فعالسازی مرزهای سوریه و عراق، گشودن خط درگیری در حمص، حمایت از تحرکات علویها در ساحل سوریه و تشویق کُردها برای بازگشت میدانی به پیرامون حلب بود و این هشدار فقط خطاب به دمشق نبود، بلکه به آنکارا، بغداد، دوحه و ریاض نیز منتقل شد.
این هشدار حامل این پیام بود که هرگونه ماجراجویی سوریه علیه حزبالله در لبنان، محدود به دشت بقاع نخواهد ماند و ممکن است به رویارویی منطقهای گستردهای در داخل جغرافیای سوریه تبدیل شود.بر این اساس، ایران توانست هرگونه مداخله احتمالی سوریه در لبنان را از یک گزینه نظامیِ قابلعرضه از سوی آمریکا، به ماجراجویی منطقهایِ پرهزینه تبدیل کند، سناریویی که چهرههای مرتبط با سفارت آمریکا در لبنان تبلیغ میکنند، بر ورود یگانهای مسلح سوری از گذرگاه مرزی المصنع به سمت شتورا در بقاع لبنان و سپس شهر زحله استوار است؛ همزمان نیز تحرکی از ارتفاعات شرقی بهسوی شهر بعلبک صورت میگیرد.
سناریوی پیشنهادی همچنین اعلام همزمانِ شهر طرابلس بهعنوان منطقه نفوذ سوریه را در بر میگیرد؛ بهگونهای که نیروهای پیشرونده از این شهرها به ویژه از برخی مناطق با اکثریت سنینشین استفاده میکنند و هدف فرضی این عملیات، ضربه زدن به زیرساختهای موشکی حزبالله در بقاع و ایجاد فشار سیاسی و نظامی علیه این جنبش برای عقبنشینی و پذیرش ترتیبات امنیتی جدید است.
یونیوز تصریح کرد: این تحول، برخی طرفهای منطقهای را واداشت هزینههای این سناریو را بازبینی کنند؛ بهویژه از آنرو که سوریه، پس از تحولات عمیق نظامی و سیاسی، ظاهراً توان تحمل یک جنگ داخلی تازه را ندارد همچنین هشدار ایران که از طریق ترکیه به دمشق منتقل شد، شامل تهدید به حمله موشکی بود؛ حملهای که از دمشق آغاز میشود و در موج نخست، بیش از ۱۰۰ هدف راهبردی، از جمله کاخ ریاستجمهوری سوریه را در بر خواهد گرفت.
در همین ارتباط، «حمید الشطری»، رئیس سازمان اطلاعات عراق به دمشق سفر کرد و مخالفت بغداد با هرگونه گسترش نظامی سوریه در داخل خاک لبنان را به مسئولان سوری ابلاغ کرد و هشدار داد که در صورت مداخله علیه حزبالله، نیروهای عراقی، در رأس آنها گروههایی از حشدالشعبی، ممکن است وارد خاک سوریه شوند.
به گزارش مشرق، این پایگاه خبری لبنانی درباره مواضع کشورهای عربی منطقه درخصوص این ماجراجویی نظامی شورشیان سوری در لبنان نوشت که امارات برای تأمین مالی هرگونه عملیات نظامی سوریه در لبنان تمایل دارد حتی ابوظبی آمادگی خود را برای پرداخت حقوق نیروها، افزون بر تأمین هزینه عملیاتهای رزمی اعلام کرده است. در این میان، قطر با مداخله سوریه در لبنان مخالف است؛ در مقابل، عربستان با مداخلهای در چارچوب ترتیباتی که حزبالله را تضعیف کند، بیآنکه منطقه را به انفجار بکشاند، مخالفتی ندارد.یونیوز در پایان نوشت حزبالله با جدیت کامل با اطلاعات درباره مداخله احتمالی سوریه برخورد میکند و در منطقه بقاع اقدامات احتیاطی برای مقابله با هرگونه مداخله احتمالی سوریه اتخاذ کرده است.
بر این اساس، حزبالله همچنین این سناریو را عملیاتی جداگانه از سوی سوریه نمیبیند، بلکه آن را بخشی از فشار آمریکایی - اسرائیلی - منطقهای میداند که هدف آن، فروپاشیدن ساختار مقاومت در لبنان از جهت شرق است؛ به ویژه پس از ناکامی اسرائیل در جبهه جنوب.