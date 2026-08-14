معاریو: آمریکا متحمل خسارتهای بسیار شدید در جنگ علیه ایران شد
یک روزنامه عبری نوشت: (ارتش تروریست)آمریکا خسارتهای بسیار شدیدی در جریان جنگ علیه ایران متحمل شده است.
روزنامه «معاریو» در شماره روز جمعه خود به یکی از ابعاد شکست دولت تروریستی آمریکا در جریان تجاوز به جمهوری اسلامی ایران اشاره و اعتراف کرد: فقط در مورد سرنگونی پهپادهای MQ9 Reaper دولت آمریکا حداقل 45 فروند از این پرندهها را از دست داده است که به خودی خود یک چهارم از کل این ناوگان محسوب میشود.
به اعتراف این رسانه عبری زبان: جنگ با ایران خسارتهای سنگینی را به ارتش آمریکا وارد میکند؛ این خسارتها نه تنها در میدان نبرد، بلکه بر خزانه آمریکا نیز تحمیل میشود.
این رسانه عبری زبان سپس با استناد به گزارش روزنامه واشنگتن پست افزود: ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، حداقل 45 فروند پهپاد پیشرفته از نوع 9 MQ را از دست داده است. این میزان، خسارتی در حدود 25 درصد از کل ناوگان این نوع پهپادها را نشان میدهد که پیش از آغاز اقدامات خصمانه در اختیار پنتاگون بود. این رقم آسیب شدیدی به توانمندیهای ایالات متحده در زمینه مراقبت و هجوم در منطقه وارد میکند.
پهپاد «ریبر» یکی از ابزارهای اصلی نیروی هوائی آمریکا در ماموریتهای شناسایی و حملات هدایتشونده به شمار میرود. هزینه هر فروند از این پهپادها بر اساس سامانههای تسلیحاتی و حسگرهای نصبشده روی آن، بین 30 تا 50 میلیون دلار متغیر است. این موضوع بدین معنا است که خسارات وارده به مالیاتدهندگان آمریکایی صرفاً به دلیل از دست رفتن این جنگ افزار، از 1.3 میلیارد دلار فراتر میرود. این پهپادها بهطور ویژه برای استفاده گسترده در اطراف تنگه هرمز ثبت شدهاند؛ تنگهای که یک مسیر دریانوردی حیاتی محسوب میشود و اکنون به نقطه تنش استراتژیک و مانع اصلی بر سر راه دستیابی به توافق صلح تبدیل شده است.
با این حال، این پهپادها اغلب با سرعت پایین و در ارتفاعات کم پرواز میکنند و همین امر آنها را به اهدافی نسبتاً آسان برای ارتش ایران و متحدانش در یمن و عراق تبدیل میکند.
به گزارش تسنیم، یک منبع امنیتی آمریکایی ادعا کرده است که تمام این پهپادها با آتش دشمن سرنگون نشدهاند، بلکه تعداد نامشخصی از آنها به دلیل اختلالات ارتباطی و قطع اتصال میان اپراتورها و پهپادها (جنگ الکترونیکی) سقوط کردهاند.
در بخش دیگری از این نوشتار هم آمده است: از دست رفتن پهپادها به کمبود شدید و مداوم در ذخایر تسلیحاتی آمریکا افزوده میشود؛ ذخایری که در نتیجه جنگ در ایران و پشتیبانی نظامی طولانیمدت در اوکراین به فرسایش رفتهاند.
تنها در نخستین ماه از عملیات(جنگ تروریستی) علیه ایران، نیروهای آمریکایی بیش از 850 فروند موشک کروز توماهاوک و بیش از 1000 فروند موشک رهگیر پاتریوت و تاد شلیک کردهاند.
کمبود شدید مهمات، گزینههای نظامی موجود برای دونالد ترامپ، رئیسجمهور(تروریست) آمریکا را محدود میکند و فرماندهان میدانی را وا میدارد تا تاکتیکهای محافظهکارانهای را اتخاذ کنند و موشکها را به عنوان ذخیره نگه دارند؛ بهویژه زمانی که برآورد میشود موشک ایرانی تهدیدی مستقیم برای جان افراد ایجاد نمیکند.
در پایان این نوشتار هم آمده است: دولت ترامپ مجدانه میکوشد تا حمایت کنگره را برای تصویب بودجه اضطراری 67 میلیارد دلاری به منظور مقابله با ایران و بازسازی تجهیزات جلب کند. با این حال، مؤسسه اینترپرایز آمریکا که نهادی محافظهکار است، این هفته گزارشی را منتشر کرد که نشان میدهد مشکل صرفاً به جنبههای اقتصادی محدود نمیشود، بلکه به بخش صنعتی نیز گسترش مییابد. بر اساس این گزارش، حداکثر نرخ تولید سالانه موشکهای رهگیر تاد از 96 فروند تجاوز نمیکند، در حالی که پنتاگون به حدود 2600 فروند از این موشکها نیاز دارد.