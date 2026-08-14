رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکست سه‌گانه تسلیم، تجزیه و براندازی در برابر مقاومت ملت ایران، اقتدار نیروهای مسلح و مدیریت تنگه هرمز، تاکید کرد که آمریکایی‌ها بدون هیچ تردیدی باید از منطقه خارج شوند و به این عقب‌نشینی و فرار خود سرعت بدهند.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش‌ از خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی جمعه شیراز اظهار کرد: محرم و صفر عبرت‌های بزرگی برای تاریخ پرافتخار اسلام و بشریت دارد و بدون شک راز و رمز موفقیت‌های ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز، بهره‌مندی از همین ذخیره گران‌بهای محرم و صفر است.

محرم و صفر، سرچشمه اقتدار ملت ایران

وی بیان کرد: ملت بزرگ ما با گرامیداشت شعائر دینی، به‌ویژه ایام محرم و صفر و توسل و تمسک به فرهنگ عاشورا، توفیقات و افتخارات بزرگی را نصیب جبهه اسلام، ملت ایران و همه دلدادگان مکتب نجات‌بخش اسلام کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، عظمت‌آفرینی امروز ملت رشید ایران را مرهون همین محرم و صفر دانست و گفت: اگر امروز شاهد کینه، خباثت و جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار هستیم، ریشه در ترس و وحشت این رژیم‌های سلطه‌گر، به‌ویژه نظام جعلی و دروغین صهیونیستی و آمریکا، از عظمت مکتب محرم و صفر دارد.

عزیزی افزود: آنان می‌دانند دلدادگان مکتب محرم، عاشورا و حسین بن علی درس مقاومت، ایستادگی و شجاعت را از ائمه معصومین و صاحبان محرم و صفر آموخته‌اند.

وی ادامه داد: ایستادگی ملت رشید ایران اسلامی در همه این سال‌های پرفراز و نشیب، پیروزی‌ها و موفقیت‌ها، همه از برکات همین محرم و صفر است.

شکست سه‌گانه استکبار در برابر مقاومت ملت ایران

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث ماه‌های اخیر گفت: می‌خواهم از همین جا وارد حوادث روز شوم و بار دیگر تاکید کنم که شما مردم مؤمن به برکت همین اندیشه عاشورایی و اعتقادی، پیروز و فاتح میدان شده‌اید.

عزیزی تصریح کرد: تمام تلاش جبهه استکبار از مدت‌ها قبل، به زانو درآوردن میدان‌داران مکتب جهاد و مبارزه ایران اسلامی و جبهه مقاومت بود.

وی ادامه داد: مدت‌هاست آمریکایی‌ها به این باور رسیده‌اند که ایران اسلامی به عنوان تکیه‌گاه جهان اسلام، ملت‌های آزاده و جبهه مقاومت، مسیر کینه‌توزی و دشمنی آنان را سخت کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این یک واقعیت است که از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز، ملت بزرگ ما عرصه را بر دشمنان اسلام و شریعت، به‌ویژه آمریکایی‌ها، تنگ کرده است.

اعتراف ژنرال آمریکایی

به نابودی دستاوردهای ۵۰ ساله

عزیزی افزود: اعتراف تلخ اما واقعی ژنرال مکنزی گویای همین موضوع است؛ او می‌گوید سه‌گانه میدان‌داری مردم ایران، اقتدار نیروهای مسلح و استفاده حداکثری از تنگه هرمز، به همراه نادانی و حماقت رئیس‌جمهور آمریکا، باعث شد هر آنچه در ۵۰ سال گذشته در غرب آسیا و کشورهای منطقه ساخته و مهیا کرده بودیم، بر باد رود.

وی ادامه داد: سه‌گانه تسلیم، تجزیه و براندازی در برابر سه‌گانه میدانداری، ایستادگی، مقاومت و شجاعت و اقتدار مثال‌زدنی نیروهای مسلح شکست خورد.

روایت پوتین از معمای مقاومت ایران

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر امور خارجه ما نقل می‌کرد در دیدار با آقای پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، او گفت این مطالب را فعلا کنار بگذارید؛ من یک سؤال دارم. در تمام برداشت‌های اطلاعاتی ما این بود که شما بیشتر از یک هفته نمی‌توانید مقابل آمریکایی‌ها مقاومت کنید.

عزیزی ادامه داد: پوتین می‌گفت سرویس‌های اطلاعاتی ما تحلیلشان این بود که ایران یک هفته بیشتر مقابل آمریکا دوام نمی‌آورد و سؤال من این است چه عاملی باعث شد نیروهای مسلح، ارتش و سپاه این چنین شجاعانه و مقتدرانه عمل کنند؟ باور نمی‌کردیم بیشتر از یک هفته دوام بیاورید.

وی تاکید کرد: او می‌گفت برای ما این یک معما شده است. چطور توانستید این جنگ را با این همه عده، تجهیزات و امکانات آمریکایی‌ها دوام بیاورید؟ فقط در جزیره بوموسی، ۲ هزار و ۴۰۰ مورد موشک و پهپاد شلیک شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: پوتین می‌گفت تصورمان این بود به محض شروع جنگ، مردم به شما اعتراض می‌کنند و مانع ادامه آن می‌شوند، اما آنچه دیدیم برعکس بود؛ مردم آمدند و میدان‌دار شدند.

عزیزی عنوان کرد: سؤال رئیس‌جمهور روسیه از وزیر امور خارجه ما این بود که چه عاملی باعث شد نیروهای مسلح شما به این شکل و مردم با این پرچم‌داری وارد میدان شوند؟ این سؤال ماست و تا الان نتوانسته‌ایم پاسخ آن را بیابیم.

رمز پیروزی؛ میدانداری مردم

اقتدار نیروهای مسلح و تنگه هرمز

وی بیان کرد: سه‌گانه میدانداری و پرچمداری مقاومت و ایثار، نیروهای مسلح و تنگه هرمز و جغرافیای خلیج‌فارس کاری کرد که سه‌گانه تسلیم، تجزیه و براندازی با تمام تلاش دشمن راه به جایی نبرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی تصور می‌کنند آمریکایی‌ها وارد حوزه تجزیه نشدند، در حالی که حضور میدانی همکاران ما شاهد این مدعاست؛ آنان در مرزهای شمال غرب و نقاط مختلف آمدند، اما موفق نشدند و این سه‌گانه رمز پیروزی و موفقیت بود.

آمریکا چاره‌ای جز تسلیم اراده ملت ایران شدن ندارد

عزیزی تاکید کرد: ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی روی فرهنگ، اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی، امامین انقلاب و فرهنگ محرم و صفر ایستاده است و آمریکایی‌ها بدانند راهی و چاره‌ای جز تسلیم اراده ملت ایران شدن ندارند. وی گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم و با تاکید می‌گویم آمریکایی‌ها بدانند بدون هیچ تردیدی باید از منطقه خارج شوند و به این عقب‌نشینی و فرار خود سرعت بدهند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکایی‌ها بدانند هرگونه اقدام و رفتار خلاف منافع ملی و امنیت ملی ایران، مورد رصد و اقدام سریع و قاطع ملت ایران و نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

عزیزی اظهار کرد: هم آمریکایی‌ها و هم کشورهای منطقه بدانند وجود آمریکایی‌ها در منطقه جز شر و ناامنی چیزی به همراه ندارد؛ کشورهای منطقه اگر به این جمع‌بندی رسیده‌اند، باید امنیت را توسط خود کشورهای منطقه تامین کنند و دچار خطای محاسباتی نشوند.

وی تاکید کرد: امنیت در گرو هم‌پیمانی کشورهای منطقه با محوریت پرچمدار این منطقه، ایران اسلامی است.

به گزارش ایرنا، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما این درس بزرگ ایستادگی را از محرم، صفر، عاشورا، حسین بن علی، امام شهید و معمار کبیر انقلاب اسلامی آموخته‌ایم و تا پای جان روی این اصول و اندیشه‌های ناب اسلام ایستاده‌ایم.