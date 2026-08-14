شیوه احراز سکونت افراد برای دریافت کالابرگ

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد احراز افراد غیرمقیم کشور در ارتباط با کالابرگ اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی پیامک لزوم احراز اقامت در داخل کشور که از سوی این وزارت برای برخی از مشمولان کالابرگ ارسال شده بود، دیروز جمعه جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ اعلام شد.

در متن اطلاعیه معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: افرادی که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند و مشکل دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت دارند تا پنجم شهریورماه، صرفا دو اقدام زیر را انجام دهند:

نخست با استفاده از خط موبایل متعلق به سرپرست خانوار کد دستوری مربع 1463 ستاره 500 ستاره، را شماره‌گیری کرده و پس از ارسال کد ملی سرپرست خانوار، کدملی تک‌تک اعضای خانوار که پیامک احراز دریافت کرده‌اند را ثبت نموده و متعهد شود که ایشان در کشور حضور دارند.

این اقدام به منزله تعهد سرپرست خانوار برای سکونت خود و اعضا در داخل کشور است.

‌دوم اینکه سرپرست خانوار اگر آخرین محل سکونت خانواده را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده، به صورت خود اظهاری و اینترنتی تا آخر مردادماه محل سکونت و حساب شخصی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل کند.

پس از دو اقدام فوق و تایید سامانه املاک و اسکان، شارژ مرداد کالابرگ این افراد در پنجم شهریور پرداخت می‌شود.

گفتنی است برخی از مردم در تماس با ما گلایه کردند که به علت سفر خارجی از جمله سفر اربعین، کالابرگ آنها به مشکل خورده است. ضروری است وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این زمینه شفاف‌سازی کرده و تدابیر لازم را تدارک ببیند.