وعده ذخایر ۱۸۰روزه نفت جهان سراب است
رویترز فاش کرد در شرایطی که آژانس بینالمللی انرژی وعده ۱۸۰ روز ذخیره نفت را میدهد، کاهش ذخایر استراتژیک آمریکا به پایینترین سطح از ۱۹۸۳ این عدد را به یک سراب تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ رویترز دیروز جمعه در گزارشی به نقل از «امین ناصر» مدیرعامل آرامکوی عربستان، اعلام کرد که جهان از آغاز جنگ ایران، حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه نفت را از دست داده که این مقدار بزرگترین اختلال تاریخی در عرضه جهانی نفت پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ محسوب میشود.
اما به نوشته رویترز مهمتر از گذشته، آینده است. کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی مجموعاً حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون بشکه نفت در انبارهای دولتی و تجاری خود دارند که روی کاغذ میتواند شکاف روزانه
پنج میلیون بشکهای را برای ۳۰۰ روز پوشش دهد. دلیل روی کاغذ ماندن این حجم ذخایر این است که آژانس نمیتواند شرکتها را مجبور به آزادسازی نفت تجاری کند، بنابراین فقط ۹۰۰ میلیون بشکه دولتی قابل استفاده است که حدود ۱۸۰ روز دوام میآورد. مشکل بزرگتر هم اینجاست که آمریکا با داشتن یکسوم این ذخایر به دلیل فرسودگی زیرساختهایش و کاهش شدید ذخایر استراتژیک به پایینترین سطح از سال ۱۹۸۳، عملاً فقط ۴۰ روز نفت قابل استفاده دارد؛ پس این ۱۸۰ روز هم عملاً دست نیافتنی است.
«فاتح بیرول» رئیس آژانس بینالمللی انرژی هم میگوید: این درگیری بزرگترین تهدید امنیت انرژی در تاریخ جهان را ایجاد کرده است. مردم میدانند که این یک چالش بزرگ است، اما مطمئن نیستم که عمق و عواقب آن را به خوبی درک کنند.
افزایش اجاره روزانه نفتکش به 500 هزار دلار
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ اجاره نفتکشهای بسیار بزرگ حمل نفت (VLCC) هم در پی افزایش ریسکهای امنیتی و اختلال در تردد کشتیها در منطقه خلیجفارس به شدت افزایش یافته است.
براساس گزارش روزنامه «سئول ایکانامیک دیلی» شرکت کرهای Sinokor Maritime یک نفتکش VLCC را برای سفری مرتبط با تنگه هرمز با نرخ نزدیک به 500 هزار دلار در روز اجاره کرده است. در این گزارش افزایش حق بیمه ریسک جنگ و محدودیتهای تردد در منطقه را از عوامل اصلی جهش نرخها عنوان میکند.
بر اساس همین گزارش، نرخ حمل در مسیر خلیجفارس به چین نیز به حدود 481 هزار دلار در روز رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده جهش قابل توجه هزینه حمل نفت در این مسیر راهبردی است.
گزارشهای صنعت کشتیرانی نیز افزایش شدید نرخ اجاره نفتکشهای VLCC را تأیید میکنند. نشریه تخصصی Seatrade Maritime با استناد به دادههای بازار اعلام کرده است که قراردادهای اجاره نفتکشهای VLCC برای ذخیرهسازی شناور در برخی موارد به محدوده 400 تا 500 هزار دلار در روز رسیدهاند.
یک نفتکش VLCC معمولاً ظرفیت حمل حدود
دو میلیون بشکه نفت را دارد. بر همین اساس افزایش هزینه اجاره این شناورها میتواند اثر قابل توجهی بر هزینه انتقال محمولههای نفتی از خلیجفارس به بازارهای آسیایی داشته باشد. با فرض نرخ اجاره روزانه 500 هزار دلار، هزینه اجاره یک نفتکش در یک سفر 30روزه به 15 میلیون دلار میرسد. بنابراین اگر ارزش محموله حدود 200 میلیون دلار فرض شود، هزینه اجاره معادل هفت و نیم درصد ارزش محموله خواهد بود.
این رقم یک محاسبه بر مبنای فرضهای مذکور است و نقل قول مستقیم از منابع خبری نیست.
افزایش نرخ اجاره نفتکشها در شرایطی رخ داده که تردد در تنگه هرمز همچنان با ریسکهای قابل توجهی مواجه است. دادههای منتشر شده در ماههای اخیر نیز کاهش شدید عبور نفتکشها از این مسیر راهبردی را نشان دادهاند. موضوعی که بر هزینه و ریسک حملونقل دریایی نفت تأثیر گذاشته است.
افزایش نرخ اجاره VLCCها به محدوده 500 هزار دلار در روز، نشانهای از افزایش هزینه و ریسک حمل نفت در مسیر خلیجفارس به شرق آسیا است و تداوم شرایط نااطمینان در تنگه هرمز میتواند بازار حملونقل نفت را همچنان تحت فشار نگه دارد.