یزد- خبرنگار کیهان:

حسین وحیدی‌خباز، رئیس هیئت تکواندو استان یزد، با حکم ‌هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو، به عنوان رئیس سازمان تیم‌های ملی منصوب شد؛ انتصابی که نشان‌دهنده اعتماد به ظرفیت و توانمندی مدیران جوان استان‌ها در سطح ملی است.

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان یزد، با حکم‌ هادی ساعی، حسین وحیدی‌خباز به عنوان رئیس سازمان تیم‌های ملی فدراسیون تکواندو منصوب شد.

این انتصاب، افتخاری ارزشمند برای جامعه ورزش و تکواندو استان یزد و گامی مهم در مسیر حضور پررنگ‌تر مدیران جوان یزدی در عرصه مدیریت ورزش کشور به شمار می‌رود. وحیدی‌خباز همچنین به عنوان یک مدیر جوان شهرستانی، به یکی از جایگاه‌های مهم مدیریتی فدراسیون تکواندو منصوب شده است؛ موضوعی که اهمیت این انتخاب و اعتماد به ظرفیت‌های مدیریتی استان‌ها را دوچندان می‌کند.

نکته قابل توجه در این انتصاب، سابقه مدیریتی وحیدی‌خباز است؛ او در دوره فعالیت خود به عنوان جوان‌ترین رئیس هیئت تکواندو استان‌ها شناخته شد و در ادامه، عنوان جوان‌ترین رئیس هیئت تکواندو کشور را نیز به خود اختصاص داد و اکنون با این حکم، به عنوان جوان‌ترین فردی که مسئولیت ریاست سازمان تیم‌های ملی فدراسیون تکواندو را بر عهده گرفته است، وارد یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های مدیریتی این فدراسیون شده است؛ سه عنوان که در کنار یکدیگر، مسیر رشد مدیریتی این مدیر یزدی را از سطح استان تا مدیریت ملی به تصویر می‌کشد.

سازمان تیم‌های ملی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های فدراسیون تکواندو است و مسئولیت آن با برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر امور مرتبط با تیم‌های ملی در رده‌های مختلف ارتباط مستقیم دارد. از این رو، حضور یک مدیر یزدی در این جایگاه ملی، نشان‌دهنده اعتماد به توانمندی، تجربه و ظرفیت‌های مدیریتی استان یزد است.

حسین وحیدی‌خباز طی سال‌های اخیر با حضور در رأس هیئت تکواندو استان یزد، در مسیر توسعه این رشته، حمایت از استعدادهای جوان، تقویت ساختارهای اجرائی و ارتقای جایگاه تکواندو استان نقش‌آفرینی کرده است و اکنون با این انتصاب، مسئولیتی مهم در سطح ملی را بر عهده گرفته است.

وحیدی‌خباز در مسئولیت جدید، در حوزه سازماندهی، برنامه‌ریزی و هماهنگی امور تیم‌های ملی فدراسیون تکواندو فعالیت خواهد کرد؛ مسئولیتی که نیازمند تعامل، انسجام و برنامه‌ریزی دقیق در مسیر آماده‌سازی و پشتیبانی از تیم‌های ملی در رده‌های مختلف است.

این انتصاب را می‌توان گامی مهم در بهره‌گیری از ظرفیت مدیران جوان، فعال و باتجربه استان‌ها در ساختار مدیریتی فدراسیون تکواندو دانست؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بیشتر از توان مدیریتی استان‌ها و تقویت برنامه‌های تیم‌های ملی در مسیر موفقیت‌های آینده باشد.